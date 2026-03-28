NFL NFL: Drake Maye macht Stimmung! Patriots-Star in Heimat gefeiert Videoclip • 01:11 Min Link kopieren Teilen

Nach den schweren Anschuldigungen gegen Puka Nacua wurde eine Klage gegen den Rams-Receiver nun zurückgezogen.

Neuigkeiten im Fall Puka Nacua. Die Frau, die den Rams-Receiver beschuldigt, sie mehrfach gebissen und antisemitisch beleidigt zu haben, hatte ursprünglich zwei Klagen gegen den Sportler eingereicht, eine davon ist nun abgeschlossen. Laut "TMZ" wurde ein Antrag auf eine einstweilige Verfügung zurückgezogen, die Zivilklage läuft aber weiter. Das geht aus einer Pressemitteilung des Anwalts der Klägerin hervor. Neuer Vertrag für Damar Hamlin Das mutmaßliche Opfer hatte ihn beschuldigt, sie und ihre Freundin gebissen und antisemitische Äußerungen getätigt zu haben. So soll Nacua beim Abendessen auf einem gemeinsamen Ausflug in Century City "F*** all the Jews" gesagt. Nach dem Essen seien die besagte Frau und ihre Freundin zusammen mit ihm in einen Sprinter-Van gestiegen, woraufhin Nacua aufdringlich geworden sein soll. Demnach habe er seinen Kopf in den Schoß und den Schrittbereich ihrer Freundin fallen lassen und ihr so stark in den Daumen gebissen, dass sie vor starken Schmerzen schrie. Anschließend soll er sich der Frau zugewandt haben und ihr so kräftig in die linke Schulter gebissen haben, dass er ihre Haut durchdrang, wodurch er einen kreisförmigen Abdruck seiner Zähne hinterließ.

- Anzeige -

- Anzeige -

Nacuas PR-Team soll mutmaßlichem Opfer gedroht haben Das mutmaßliche Opfer gibt an, dass sie einen Tag später zur Polizei ging und Anzeige erstattet hat. Im März 2026 sei eine Schlichtungssitzung einberufen worden, bei der Anwälte beider Seiten zusammen mit einem Krisen-PR-Team darüber beraten sollten, was sich angeblich Monate zuvor zugetragen habe. Die Frau erklärte, Nacuas Team hatte vor, ihren Ruf in der Presse zu zerstören. Demnach hätten man ihr gedroht, "TMZ und andere Presse- und Medienkanäle zu kontaktieren und falsche, ungenaue und/oder absichtlich übertriebene öffentliche Erklärungen zu verbreiten". Der Vorfall soll sich am 31. Dezember 2025 ereignet haben, einen Tag zuvor hatten Nacua und die Rams gegen die Atlanta Falcons verloren. Zwei Wochen zuvor war der 24-Jährige im Livestream des amerikanischen Streamers Adin Ross aufgetaucht. Dieser hatte eine als antisemitisch eingestufte Geste bzw. einen Tanz vorgemacht, was Nacua daraufhin nachmachte. Zudem hatte der Receiver angekündigt, die Geste als Jubel nach einem Touchdown machen zu wollen. Nacua hatte sich kurz nach dem Stream entschuldigt und angegeben, er hätte nicht gewusst, dass die Geste diskriminierend war.