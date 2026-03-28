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NFL: Trey Hendrickson äußert sich zu geplatztem Crosby-Trade zu den Baltimore Ravens

Veröffentlicht:

von ran.de

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NFL: Aaron Donald - auch in Rente eine Vollmaschine!

Videoclip • 01:03 Min

Trey Hendrickson äußert sich zum gescheiterten Trade von Positionskollege Maxx Crosby. Erst dieser Umstand machte seinen Deal mit den Baltimore Ravens möglich.

Nach dem gescheiterten Trade der Baltimore Ravens für Maxx Crosby hat sich Ravens-Neuzugang Trey Hendrickson zu der Thematik geäußert.

"Ich habe mich darauf gefreut, gemeinsam mit ihm den gegnerischen Quarterback unter Druck zu setzen", sagte der Defensive End, der statt Crosby von den Cincinnati Bengals nach Baltimore getradet wurde, im "The Set"-Podcast.

Und weiter: "Was für eine unglaubliche Gelegenheit wäre das gewesen, zwei solche Spieler zu haben, die Quarterbacks terrorisieren und Running Backs zu Boden bringen. Das hat mich begeistert."

Doch aus dem Plan wurde nichts. Superstar Crosby bestand den Medizincheck nicht, bleibt deshalb zumindest vorerst bei den Las Vegas Raiders.

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Hendrickson freut sich auf Neustart bei den Ravens

Ravens-General-Manager Eric DeCosta hatte zuvor erklärt, Hendrickson sei nach dem Scheitern des Crosby-Transfers kein Plan B gewesen, sondern vielmehr sei es Plan A gewesen, Crosby und Hendrickson beide unter Vertrag zu nehmen.

Trotz des gescheiterten Crosby-Trades ist Hendrickson aber voller Vorfreude auf sein neues Team: "Ich freue mich darauf, Teil von etwas zu sein, das Potenzial hat."

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