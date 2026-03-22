NFL: Warum die Miami Dolphins für ihren Besitzer nur noch Nummer zwei sind

Während sich die Miami Dolphins im kompletten Umbruch befinden, boomt das Geschäft mit der Formel 1. Teambesitzer Stephen Ross vergleicht die Zuschauerzahlen beim Miami GP mit den Dauerkarten-Verkäufen der Dolphins – und zieht ein für Football-Fans bitteres Fazit.

Ein Star nach dem anderen verlässt die Miami Dolphins, zuletzt wurde Star-Receiver Jaylen Waddle per Trade zu den Denver Broncos geschickt.

Die letzte Saison endete mit einer Bilanz von 7-10, und die Mannschaft befindet sich in einem kompletten Rebuild. Die Hoffnungen, dass die nächste NFL-Saison besser verlaufen könnte, sind derzeit gering.

Zudem dürften die jüngsten Aussagen von Besitzer Stephen Ross nicht gerade dazu beitragen, die Stimmung der Dolphins-Fans zu heben. Dem Milliardär gehört nämlich auch das Miami International Autodrome, auf dem der Große Preis von Miami der Formel 1 ausgetragen wird.

In diesem Zusammenhang wurde Ross im US-Fernsehen gefragt, womit er mehr Einnahmen generiere: mit der NFL oder der Formel 1?