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NFL: Warum die Miami Dolphins für ihren Besitzer nur noch Nummer zwei sind

Aktualisiert:

von ran

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Videoclip • 01:02 Min

Während sich die Miami Dolphins im kompletten Umbruch befinden, boomt das Geschäft mit der Formel 1. Teambesitzer Stephen Ross vergleicht die Zuschauerzahlen beim Miami GP mit den Dauerkarten-Verkäufen der Dolphins – und zieht ein für Football-Fans bitteres Fazit.

Ein Star nach dem anderen verlässt die Miami Dolphins, zuletzt wurde Star-Receiver Jaylen Waddle per Trade zu den Denver Broncos geschickt.

Die letzte Saison endete mit einer Bilanz von 7-10, und die Mannschaft befindet sich in einem kompletten Rebuild. Die Hoffnungen, dass die nächste NFL-Saison besser verlaufen könnte, sind derzeit gering.

Zudem dürften die jüngsten Aussagen von Besitzer Stephen Ross nicht gerade dazu beitragen, die Stimmung der Dolphins-Fans zu heben. Dem Milliardär gehört nämlich auch das Miami International Autodrome, auf dem der Große Preis von Miami der Formel 1 ausgetragen wird.

In diesem Zusammenhang wurde Ross im US-Fernsehen gefragt, womit er mehr Einnahmen generiere: mit der NFL oder der Formel 1?

Owner Ross: Mehr Tickets für die Formel 1 verkauft als in der ganzen Dolphins-Saison

"Die Formel 1 war großartig … wir haben für die drei Tage mehr Tickets verkauft als Dauerkarten für die komplette Saison der Dolphins", sagte Ross dem Sender "CNBC". Bei den Dolphins-Fans sorgte diese Aussage für wenig Begeisterung. Schließlich wird Ross eine Mitverantwortung daran zugeschrieben, dass das Team zuletzt sportlich wenig erfolgreich war.

Ein kleiner Trost: Bei der Gesamtzahl der Besucher liegen die Dolphins natürlich vorne, da sie bei ihren Heimspielen auf insgesamt mehr als 500.000 Zuschauerinnen und Zuschauer kamen.

Die Formel-1-Woche lockte hingegen insgesamt rund 270.000 Fans an nur einem Wochenende an – was das Event aus wirtschaftlicher Sicht pro Tag betrachtet für Ross natürlich lukrativer macht.

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