NBA Draft 2026 heute Nacht live: Uhrzeit, TV, Stream, Reihenfolge, Top-Talente und deutsche Spieler

ran NBA Basketball NBA: Knicks-Parade in New York! Zehntausende feiern Brunson und Co. Videoclip • 01:19 Min Link kopieren Teilen

Der NBA Draft 2026 steht am 23. Juni an. ran liefert alle Infos zur Übertragung im TV und Livestream, zur Uhrzeit in Deutschland, zur Draft-Reihenfolge sowie zu den spannendsten Talenten.

Der NBA Draft 2026 ist eines der wichtigsten Basketball-Events des Sommers. In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (deutscher Zeit) beginnt die Talentziehung der besten Liga der Welt. Die Washington Wizards besitzen den Nummer-1-Pick und stehen damit im Fokus. Doch nicht nur die Frage nach dem Nummer-1-Pick sorgt für Spannung. Aus deutscher Sicht könnten gleich mehrere Spieler auf den Sprung in die NBA sein. Besonders Hannes Steinbach und Christian Anderson Jr haben sich in den vergangenen Monaten in den Fokus gespielt. Auch der frischgebackene Deutsche Meister, Jack Kayil von Alba Berlin, gehört zu den Namen, auf die deutsche Basketball-Fans beim diesjährigen Draft achten sollten.

Wann und wo findet der NBA Draft 2026 statt? Der NBA Draft 2026 findet am 23. und 24. Juni 2026 im Barclays Center in Brooklyn, New York, statt. Durch die Zeitverschiebung beginnt der Draft für Fans in Deutschland jeweils in der Nacht. Die NBA setzt damit erneut auf das Zwei-Nächte-Format. Die erste Runde steht am ersten Draft-Tag im Mittelpunkt, die zweite Runde folgt einen Tag später. Runde 1 : Nacht von Dienstag auf Mittwoch, ab 02:00 Uhr deutscher Zeit

Runde 2: Nacht von Mittwoch, 24. Juni, auf Donnerstag, 25. Juni 2026, ab 02:00 Uhr deutscher Zeit

- Anzeige -

- Anzeige -

NBA Draft 2026 live: Wer überträgt im TV und Stream? In Deutschland ist die erste Runde des NBA Draft 2026 live im TV bei Sky Sport zu sehen. Sky Sport überträgt die erste Draft-Nacht in voller Länge. We die 2. Runde auch noch in voller Länge sehen will braucht ein kostenpflichtiges Abo - entweder DAZN oder den NBA League Pass.

Läuft der NBA Draft im Free-TV? Nein, eine Übertragung im Free-TV oder einen kostenlosen Livestream gibt es nicht. Zusammenfassungen und Highlights sind im Nachgang bei Sky, DAZN und NBA.com zu finden.

Wie funktioniert der NBA Draft 2026? Der NBA Draft ist das jährliche Auswahlverfahren der Liga. Die 30 NBA-Teams sichern sich dabei die Rechte an jungen Spielern, die aus dem College Basketball, aus internationalen Ligen oder der G League kommen. Insgesamt gibt es zwei Runden mit jeweils 30 Picks. Jedes Team besitzt grundsätzlich einen Pick pro Runde, allerdings können Draft-Rechte durch Trades verschoben werden. Deshalb wählen einige Teams mehrfach, andere gar nicht oder erst später. Die Reihenfolge an der Spitze wird durch die Draft Lottery bestimmt. Dabei haben die schlechtesten Teams der vergangenen Saison die besten Chancen auf hohe Picks. Ab Pick 15 richtet sich die Reihenfolge grundsätzlich nach der umgekehrten Bilanz der Regular Season. In der ersten Runde haben Teams fünf Minuten Zeit pro Pick, in der zweiten Runde vier Minuten.

- Anzeige -

- Anzeige -

NBA Draft 2026 live: Welche Teams picken zuerst? Die Washington Wizards haben die Draft Lottery gewonnen und besitzen den ersten Pick beim NBA Draft 2026. Dahinter folgen die Utah Jazz, Memphis Grizzlies und Chicago Bulls.

NBA Draft: Die Reihenfolge der Top 10 Washington Wizards Utah Jazz Memphis Grizzlies Chicago Bulls LA Clippers (via Indiana Pacers) Brooklyn Nets Sacramento Kings Atlanta Hawks (via New Orleans Pelicans) Dallas Mavericks Milwaukee Bucks

Wer wird Nummer-1-Pick im NBA Draft 2026? Der große Favorit auf den ersten Pick ist AJ Dybantsa. Der Forward von BYU gilt als Top-Kandidat für die Washington Wizards und wird in den meisten Mock Drafts an Position eins geführt. Dybantsa bringt Größe, Athletik, Scoring-Potenzial und Star-Appeal mit. Für Washington könnte er der Spieler sein, um den herum die Franchise ihren Neuaufbau ausrichtet. Auch die deutschen Talente Steinbach, Kayil und Anderson Jr. bekamen schon eine Kostprobe von Dybantsas Talent. Der Amerikaner führte sein Team zum U19-WM-Titel über Deutschland mit Steinbach und Co.

- Anzeige -

- Anzeige -

Welche deutschen Spieler sind beim NBA Draft 2026 dabei? Aus deutscher Sicht ist der NBA Draft 2026 besonders interessant. Gleich drei Spieler haben realistische Chancen, ausgewählt zu werden:

Hannes Steinbach, PF/C (Würzburg/Washington Huskies) Hannes Steinbach ist der prominenteste deutsche Kandidat in diesem Draft. Der Big Man aus Würzburg spielte in der Saison 2025/26 für die University of Washington und machte mit starken Zahlen auf sich aufmerksam. Zuvor sammelte er bereits Profi-Erfahrung in der BBL. Steinbach bringt Größe, Rebounding, Physis und Spielverständnis mit. Besonders sein Rebounding hat ihn in den Fokus der Scouts gebracht. In einigen Mock Drafts taucht der 20-Jährige sogar im erweiterten Lottery-Bereich auf.

Christian Anderson, PG/SG (Atlanta/Texas Tech) Christian Anderson ist ein spannender Guard, dessen Vater Deutsch-Amerikaner ist. Zum Glück für den DBB entschied sich der Point Guard, der in den USA aufwuchs, frühzeitig für die deutschen Jugend-Nationalmannschaften und feierte auch schon sein Debüt in der A-Nationalmannschaft. Bei Texas Tech entwickelte sich Anderson zu einem starken Playmaker und Shooter. Seine Qualitäten als Ballhandler, Pick-and-Roll-Spieler und Distanzschütze machen ihn für NBA-Teams interessant. Für ihn dürfte es vor allem darum gehen, ob ein Team in der späten ersten Runde auf seine Offensivqualitäten setzt.

Jack Kayil, PG, (Berlin/Alba Berlin) Jack Kayil kommt aus dem Nachwuchs von Alba Berlin und bringt internationale Erfahrung sowie Profi-Minuten mit. Er kommt mit der Empfehlung einer gewonnen Deutschen Meisterschaft gegen den FC Bayern Basketball Der Guard gilt als vielseitiger Spielmacher mit gutem Gefühl für Tempo, Passspiel und Abschluss. Kayil gewann mit deutschen Nachwuchsteams mehrere Medaillen und machte auch im Klubbasketball auf sich aufmerksam. Sein Profil als großer Guard mit Spielübersicht könnte ihn für NBA-Teams spannend machen – vor allem als Entwicklungsprojekt mit Upside. Allerdings wird er wohl eher ein Zweitrundenpick.

- Anzeige -

NBA Draft 2026: Die wichtigsten Top-Prospects Der Draft 2026 gilt an der Spitze als stark besetzt. Mit Dybantsa, Peterson, Boozer und Wilson gibt es eine klare Top-Gruppe, die bei vielen Experten besonders hoch eingeschätzt wird.

AJ Dybantsa, SG/SF, BYU AJ Dybantsa gilt als Favorit auf den First Overall Pick. Der Forward von BYU bringt das Profil eines modernen Franchise-Spielers mit: Größe, Shot-Creation, Athletik und enormes Entwicklungspotenzial. In den gängigen Mock Drafts ist er der klare Kandidat für Pick Nummer eins.

Darryn Peterson, SG/PG, Kansas Darryn Peterson gehört zu den besten Guards des Jahrgangs. Der Kansas-Guard ist ein starker Scorer, kann aus dem Dribbling kreieren und bringt das Profil eines modernen Two-Way-Backcourt-Spielers mit. In vielen Prognosen wird Peterson direkt hinter Dybantsa erwartet.

Cameron Boozer, PF, Duke Cameron Boozer, Sohn des früheren NBA-Stars Carlos Boozer, zählt ebenfalls zur absoluten Spitze des Draft-Jahrgangs. Der Big Man von Duke überzeugt mit Spielintelligenz, Passing und Präsenz in der Zone. Er gilt als einer der sichersten Prospects dieser Klasse.

Caleb Wilson, SF/PF, North Carolina Caleb Wilson komplettiert die häufig genannte Top-Gruppe. Der Forward von North Carolina bringt Länge, Athletik und vielseitige Anlagen mit. Wenn er sein Gesamtpaket konstant zusammenbekommt, besitzt auch er sehr hohes Upside.