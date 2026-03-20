NBA: LeBron James neuer Rekordspieler der NBA - Cleveland Cavaliers machen Playoffs klar

Während die Cleveland Cavaliers um Dennis Schröder die Playoffs klarmachen, kann sich LeBron James über eine Rekordnacht freuen. Kein Spieler hat in der NBA mehr Spiele absolviert als der "King".

In Abwesenheit von Topstar Donovan Mitchell, der wegen einer Augenverletzung fehlte, und Center Jarrett Allen führte Starspieler James Harden Cleveland mit 36 Punkten, neun Assists und sieben Rebounds zum Sieg. Schröder kam trotz der Abwesenheit Mitchells nur von der Bank und verbuchte in 16 Minuten Spielzeit neun Zähler.

Der deutsche Basketballstar Dennis Schröder hat mit den Cleveland Cavaliers das Ticket für die Playoffs der NBA gelöst. Der Welt- und Europameister gewann mit dem Team aus Ohio bei den Chicago Bulls mit 115:110, damit sicherten die Cavs ihren Platz unter den besten zehn Mannschaften der Eastern Conference. Aktuell liegt Cleveland mit 42-27 Siegen auf Platz vier.

Los Angeles Lakers: LeBron James neuer NBA-Rekordspieler

Superstar Luka Doncic verzauberte derweil die Fans der Los Angeles Lakers mit seiner nächsten ganz starken Vorstellung. Weniger als 24 Stunden nach seinen starken 40 Zählern gegen die Houston Rockets erzielte der Slowene beim 134:126 gegen Miami Heat ganze 60 Punkte. Neben seinen sieben Rebounds und neun getroffenen Dreiern glänzte Doncic auch in der Defensive mit fünf Steals.

Zudem schrieb Altstar LeBron James wieder einmal Geschichte: Mit seinem 1611. NBA-Spiel zog der 41-Jährige an der Spitze des Rankings mit Robert Parish gleich. Die alleinige Bestmarke könnte sich der "King" in der nächsten Partie gegen die Orlando Magic in der Nacht zu Sonntag sichern. Maximilian Kleber fehlte den Lakers wegen einer Lendenwirbelverletzung.

Orlando mit den Deutschen Tristan da Silva und Moritz Wagner kassierte vor dem Duell mit den Lakers einen Rückschlag im Playoff-Rennen. Das Team aus Florida, bei dem noch immer Franz Wagner als Schlüsselspieler verletzt fehlt, verlor bei den Charlotte Hornets 111:130.

Die Hornets blieben als Zehnter im Osten mit 36-34 Siegen Orlando auf den Fersen (38-31/Platz sieben). Während da Silva in der Startformation stand und vier Punkte erzielte, steuerte Wagner von der Bank kommend fünf Zähler bei.