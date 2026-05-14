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Premier League Darts 2026 heute live: 15. Spieltag in Birmingham im Free-TV, Ticker und im Joyn-Stream
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Darts: Seltener Anblick - Luke Littler posiert im Fischerhut
Videoclip • 01:19 Min
Die Premier League Darts 2026 läuft auf Hochtouren. Das Turnier gilt als zweitwichtigstes der PDC. ran hat alle Informationen zum Wettbewerb.
Seit dem 5. Februar treffen sich acht der besten Darts-Spieler weltweit jeden Donnerstag zum Kräftemessen.
Die Premier League ist nach der Weltmeisterschaft das prestigeträchtigste Turnier der PDC und aufgrund der kleinen Teilnehmerzahl das exklusivste.
Der 15. Spieltag der Premier League Darts in Birmingham am 14. Mai ab 20 Uhr im kostenlosen Livestream auf Joyn
Mit Michael van Gerwen, dem aktuellen Doppel-Weltmeister Luke Littler und Luke Humphries sind in diesem Jahr natürlich auch wieder die bekanntesten Namen des Sports am Start.
Die Darts Premier League wird über 17 Wochen in 17 verschiedenen Städten im Vereinigten Königreich, Irland, den Niederlanden, Belgien und Deutschland ausgetragen. An jedem Spieltag findet dabei ein "Mini-Turnier" statt.
ran beantwortet die wichtigsten Fragen.
Premier League Darts heute live: Der 15. Spieltag aus Birmingham
Am Donnerstag, dem 14. Mai 2026, findet der 15. Spieltag der Premier League Darts in Birmingham statt. Das sind die Spiele:
Wer nimmt 2026 an der Darts Premier League teil?
Angeführt von Doppel-Weltmeister Luke Littler nehmen erneut acht Darts-Profis an der prestigeträchtigen und lukrativen Premier League teil.
Neben Littler waren Luke Humphries, WM-Finalist Gian van Veen und Top-Star Michael van Gerwen als die vier bestplatzierten Spieler der Weltrangliste bereits für die Teilnahme gesetzt.
Die vier weiteren Plätze vergab die PDC an Publikumsliebling Stephen Bunting, die Waliser Jonny Clayton und Gerwyn Price sowie Youngster Josh Rock.
Die Teilnehmer in der Übersicht:
Gian van Veen
Jonny Clayton
Josh Rock
Seit wann läuft die Darts Premier League? Die Terminierung der Spieltage
Die Darts Premier League hat am 5. Februar 2026 begonnen, seitdem finden wöchentlich die Spieltage statt.
Die beiden Halbfinals sowie das Finale werden am 28. Mai in London ausgetragen.
Wie ist der Modus der Darts Premier League?
Pro Spieltag wird ein "Mini-Turnier" mit Viertel-, Halb- und Finale veranstaltet. Der Tagessieger erhält fünf Punkte für die Tabelle, der Zweite bekommt drei Zähler. Die beiden im Halbfinale unterlegenen Spieler dürfen sich immerhin noch über zwei Punkte freuen.
Nach 16 Spieltagen kämpfen die besten Vier in einem weiteren "Mini-Turnier" - den Playoffs - um den Titel. Dabei trifft der Tabellenführer im Halbfinale auf den Vierten. Der Zweit- bekommt es mit dem Drittplatzierten zu tun.
Zudem darf sich der Tagessieger über ein Extra-Preisgeld in Höhe von 10.000 Pfund freuen.
Wie viele Legs braucht man in der Darts Premier League für den Sieg?
In der Premier League Darts wird das Format "Best of 11 Legs" gespielt. Es reichen also sechs Legs für den Gewinn des Spiels. Lediglich am Finaltag (28. Mai) ändert sich die Distanz auf "Best of 19 Legs" (Halbfinale) und "Best of 21 Legs" (Finale).
Wann fand die Darts Premier League 2026 in Deutschland statt?
Die Premier League hat am 26. März Halt in Deutschland gemacht. In Berlin (Uber Arena) fand der 8. Spieltag statt, den Luke Littler im Finale mit 6:4 gegen Michael van Gerwen gewinnen konnte.
Wer überträgt die Spieltage der Darts Premier League?
Die Premier League Darts wird im Free-TV auf "Sport 1" zu sehen sein. Per Livestream können die Übertragungen auch auf Joyn verfolgt werden.
Der Streamingdienst "DAZN" überträgt ebenfalls alle Spiele des Wettbewerbs. Für "DAZN" ist jedoch ein kostenpflichtiges Abo nötig.
Darts heute live: Wann und wo wird in der Premier League gespielt?
1. Spieltag: Newcastle (England) - Michael van Gerwen
2. Spieltag: Antwerpen (Belgien) - Gerwyn Price
3. Spieltag: Glasgow (Schottland) - Jonny Clayton
4. Spieltag: Belfast (Nordirland) - Stephen Bunting
5. Spieltag: Cardiff (Wales) - Luke Littler
6. Spieltag: Nottingham (England) - Jonny Clayton
7. Spieltag: Dublin (Irland) - Luke Littler
8. Spieltag: Berlin (Deutschland) - Luke Littler
9. Spieltag: Manchester (England) - Gerwyn Price
10. Spieltag: Brighton (England) - Jonny Clayton
11. Spieltag: Rotterdam (Niederlande) - Jonny Clayton
12. Spieltag: Liverpool (England) - Luke Littler
13. Spieltag: Aberdeen (Schottland) - Luke Littler
14. Spieltag: Leeds (England) - Luke Littler
15. Spieltag: Birmingham (England)
16. Spieltag: Sheffield (England)
Halbfinale und Finale: London (England)
Wie hoch ist das Preisgeld in der Darts Premier League?
Insgesamt ist die Premier League Darts mit einem Gesamtpreisgeld von 1.250.000 Pfund dotiert. Da die Premier League ein "Einladungsturnier" ist, zählt der Gewinn nicht mit in die "Order of Merit".
Sieger: 350.000 Pfund
Finalist: 170.000 Pfund
Halbfinalisten: 110.000 Pfund
5. Platz: 95.000 Pfund
6. Platz: 90.000 Pfund
7. Platz: 85.000 Pfund
8. Platz: 80.000 Pfund
Bonus für jeden Tagessieg: 10.000 Pfund
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