Greuther Fürth hält mit Effizienz vor dem Tor und einer Portion Glück die Liga. RW Essen verpasst den Aufstieg über die Relegation aufgrund einer schwachen Chancenverwertung.

Der "ewige" Zweitligist hat den Absturz verhindert. Die SpVgg Greuther Fürth gewann das Relegations-Rückspiel gegen den Drittligisten Rot-Weiss Essen mit 2:0 (1:0) und sicherte sich mit einiger Mühe den Klassenerhalt.

Das Hinspiel hatte Traditionsklub RWE noch mit 1:0 gewonnen und deshalb nach schwierigen Jahren mit Abstiegen, Insolvenz und sportlichem Misserfolg von der Rückkehr in die 2. Liga geträumt.

Doch daraus wurde nichts für den Meister von 1955, der zuletzt 2006/2007 zweitklassig gewesen war. Zweitliga-Torschützenkönig Noel Futkeu brachte das Kleeblatt im Ronhof vor 15.000 Zuschauern in Führung (29.). Routinier Branimir Hrgota erzielte in seinem letzten Spiel für Fürth das 2:0 (47.).

Fürth, das die "ewige" Zweitligatabelle souverän anführt, vermied so den ersten Abstieg in die Drittklassigkeit seit 1997. Münster und Düsseldorf sind damit die beiden einzigen Absteiger aus der 2. Liga. Osnabrück und Cottbus steigen auf.