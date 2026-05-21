Fußball
3. Liga: Traurige Gewissheit - Fan von Hansa Rostdock nach Tribünensturz gestorben
Veröffentlicht:von SID
Ein Anhänger von Hansa Rostdock ist an den Folgen eines Tribünensturzes verstorben. Ein Fremdverschulden liegt wohl nicht vor.
Fußball-Drittligist Hansa Rostock und seine Fans tragen Trauer: Ein Anhänger der Kogge ist fünf Tage nach seinem Sturz von einer Tribüne im letzten Saisonspiel beim 1. FC Saarbrücken (4:3) seinen schweren Verletzungen erlegen. Das teilte der Verein unter Berufung auf die Familie des verstorbenen Fans mit.
"Wir trauern gemeinsam mit der gesamten weiß-blauen Familie. In solchen Momenten spielt Fußball keine Rolle mehr. Was bleibt, ist die Erinnerung an einen von uns", schrieb der FC Hansa auf seiner Vereinshomepage.
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Demnach ergab die Auswertung von Videoaufzeichnungen sowie Aussagen von Zeugen, dass der 37-Jährige kurz vor dem Abpfiff auf den Zaun der Gästetribüne geklettert war, am oberen Rand der Ränge jedoch das Gleichgewicht verlor und dadurch in die Tiefe stürzte.
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