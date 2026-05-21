Ein Anhänger von Hansa Rostdock ist an den Folgen eines Tribünensturzes verstorben. Ein Fremdverschulden liegt wohl nicht vor.

Fußball-Drittligist Hansa Rostock und seine Fans tragen Trauer: Ein Anhänger der Kogge ist fünf Tage nach seinem Sturz von einer Tribüne im letzten Saisonspiel beim 1. FC Saarbrücken (4:3) seinen schweren Verletzungen erlegen. Das teilte der Verein unter Berufung auf die Familie des verstorbenen Fans mit.

"Wir trauern gemeinsam mit der gesamten weiß-blauen Familie. In solchen Momenten spielt Fußball keine Rolle mehr. Was bleibt, ist die Erinnerung an einen von uns", schrieb der FC Hansa auf seiner Vereinshomepage.