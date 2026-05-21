Saudi-Arabien: Cristiano Ronaldo feiert erste Meisterschaft mit Al-Nassr

Der portugiesische Superstar Cristiano Ronaldo hat in Saudi-Arabien mit seinem Klub Al-Nassr die Meisterschaft einefahren.

Cristiano Ronaldo hat seine erste Meisterschaft seit seinem Wechsel nach Saudi-Arabien gefeiert. Der portugiesische Superstar sicherte sich mit Al-Nassr durch ein 4:1 (1:0) gegen Damac Club den ersehnten Titel.

Bei dem Erfolg am letzten Spieltag gelang dem 41-Jährigen ein Doppelpack. Seinen letzten großen Titel hatte er 2020 in Diensten von Juventus Turin gewonnen.

Seit seinem Wechsel in die Saudi Pro League Anfang 2023 sorgt Ronaldo regelmäßig für Schlagzeilen. In den vergangenen beiden Saisons wurde er mit 35 (2023/24) und 25 Toren (2024/25) Torschützenkönig - am Ende reichte es aber jeweils nur zur Vizemeisterschaft.

Mit Real Madrid hat er in seiner Karriere insgesamt fünf Champions-League-Titel gewonnen.