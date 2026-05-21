Verliert Florenzino Pérez sein Amt als Real-Präsident? Ein spanischer Unternehmer möchte bei der Wahl kandidieren.

Florentino Pérez bekommt im Kampf um eine erneute Präsidentschaft beim spanischen Fußball-Rekordmeister Real Madrid Konkurrenz.

Der spanische Unternehmer Enrique Riquelme will bei der Präsidentschaftswahl der Königlichen kandidieren, wie er in einem Schreiben an das Wahlkomitee des Klubs ankündigte. Das berichten mehrere lokale Medien.

Bis Samstag hat der Präsident des Wasser- und Energiekonzerns Cox Zeit, seine Kandidatur formell einzureichen. Riquelme (37) wäre der erste offizielle Gegenkandidat zu Pérez, der seine erneute Bewerbung bereits angekündigt hat.

Die Frist für die Einreichung der Kandidaturen endet am 23. Mai. Voraussetzung für eine Zulassung sind eine mindestens 20 Jahre andauernde Vereinsmitgliedschaft sowie eine Garantie über 187 Millionen Euro, was 15 Prozent des jährlichen Klubhaushalts entspricht und durch private Vermögenswerte abgesichert sein muss.

Gibt es mehr als einen Bewerber, organisiert das Wahlgremium eine Abstimmung unter den Mitgliedern.