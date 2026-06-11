ran Fußball DFB-Team: Bayern-Einigung? Jetzt spricht Nathaniel Brown Videoclip • 01:30 Min Link kopieren Teilen

Alle Transfer-News und Gerüchte zum FC Bayern München auf einen Blick. Welche Stars wechseln? Welche gehen? Alle Informationen zum deutschen Rekordmeister im Ticker.

Hier findet ihr alle Transfer-News und aktuellen Gerüchte zum FC Bayern München. Die wichtigsten Transfergerüchte der Bundesliga und der internationalen Top-Ligen findet ihr ebenfalls auf ran.

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+++ 11. Juni, 11:25 Uhr: Bayern-Leihgabe wohl vor dauerhaftem Wechsel +++ Stürmer Jonah Kusi-Asare könnte den FC Bayern nach seiner Leihe zum FC Fulham möglicherweise dauerhaft verlassen. Wie "Sky" berichtet, sollen die Londoner offenbar ein Angebot für den 18-Jährigen vorbereiten. Die Offerte liege aber wohl unter der ursprünglich vereinbarten Kaufoption in Höhe von angeblich zwölf Millionen Euro. Der schwedische U21-Nationalspieler kam in der vergangenen Saison für Fulham bei zehn Einsätzen auf lediglich 122 Einsatzminuten, ein Tor oder ein Assist gelangen ihm dabei nicht für die "Cottagers". Für die U21 des Klubs erziele der Offensivspieler in der Premier League 2 in fünf Spielen vier Treffer. In München steht der Youngster noch bis 2027 unter Vertrag. Unter Bayern-Trainer Vincent Kompany kam Kusi-Asare vor seiner Leihe nur am ersten Bundesliga-Spieltag gegen RB Leipzig zu einem Kurzeinsatz. Anzeichen verdichten sich: DFB-Star vor Bayern-Wechsel

+++ 10. Juni, 12:15 Uhr: Bayern-Bosse legen Ito wohl Abschied nahe +++ Beim FC Bayern läuft die Kaderplanung für die kommende Saison. Geht es nach den Münchner Verantwortlichen, dann soll Hiroki Ito wohl nicht mehr Teil des Kaders sein. Laut "SportBild" sollen die Verantwortlichen dem Japaner zu verstehen gegeben haben, dass sie nicht mehr primär mit ihm planen. So sollen die Klubbosse den Beratern des Japaners empfohlen haben, sich aktiv nach einem neuen Verein für den Abwehrspieler umzuschauen. Dem Bericht zufolge soll vor allem die spanische Liga für Ito interessant sein. Fällig wäre für einen neuen Klub wohl eine Summe rund um die 20 Millionen Euro. Vor zwei Jahren hatten die Münchner Itos Dienste per 24-Millionen-Ausstiegsklausel vom VfB Stuttgart erworben. In Anbetracht der Verletzungsanfälligkeit des Verteidigers, er zog sich kurz hintereinander zwei Mittelfußbrüche zu und absolvierte für Bayern nur 31 Pflichtspiele, scheint dies aber wenig realistisch. Ito steht noch bis 2028 in München unter Vertrag.

+++ 9. Juni, 15:01 Uhr: Brown-Wechsel nach München wird wohl konkreter +++ Das Transfer-Poker um kurz Nathaniel Brown von Eintracht Frankfurt neigt sich wohl dem Ende zu. Laut "BILD"-Informationen laufen die Verhandlungen auf Hochtouren. Während Frankfurts Sportvorstand Markus Krösche inklusive Boni 65 Millionen Euro Ablöse verlangen soll, ist der FC Bayern wohl nur bereit, etwas mehr als 50 Millionen Euro zu zahlen. Damit stünde eine Einigung zwar noch aus, beide Parteien sollen aber wohl nicht sehr weit von einander entfernt sein, heißt es weiter. Die Bayern hätten demnach bereits mündlich ihre Vorstellungen übermittelt. Spannend bleibt, ob der Transfer möglicherweise sogar noch vor WM-Start über die Bühne gehen könnte. Die Bayern wollen den Linksverteidiger demnach unbedingt verpflichten und mit einem Vertrag bis 2031 ausstatten. Für die deutsche Nationalmannschaft könnte Brown eine wichtige Rolle im Turnier einnehmen und womöglich beim WM-Auftakt gegen Curacao am Sonntag (ab 18 Uhr live auf Joyn und im Liveticker) sogar in der Startelf stehen. Der 22-Jährige zeichnet sich sowohl durch seine souveräne Defensivarbeit als auch durch seinen Offensivdrang aus. In der vergangenen Saison sammelte der Shootingstar über 3400 Spielminuten und war damit nach Kapitän Robin Koch der Dauerbrenner bei der Eintracht.

+++ 8. Juni, 22:15 Uhr: Kimmich verrät: PSG-Angebot war "sehr, sehr krass" +++ Wer Joshua Kimmich heute beim FC Bayern erlebt, der kann sich kaum vorstellen, dass der Nationalspieler schon mal quasi weg war. Doch 2024 war das so. Das verrät Kimmich in der "ZDF"-Doku "sportstudio produktion: Kapitän Kimmich". Ihm fehlte die Unterstützung, die Wertschätzung. "Ich hatte das Gefühl, dass die Bayern sehr offen sind, mich abzugeben. Das trägt nicht dazu bei, dass die Bindung zwischen Verein und Spieler größer wird. Ich habe mich mit Max Eberl unterhalten. Der hat mir das dann auch noch mal bestätigt: 'Wenn du weg möchtest, dann bist du zum Verkauf, dann ist das möglich.'" Er sah es in der Zeit "zu 95 Prozent nicht kommen, dass ich hier verlängere", wie er in der Doku sagt. Stattdessen liebäugelte er mit einem Wechsel zu Paris Saint-Germain, hatte sich mit Sportdirektor Luis Campos und Trainer Luis Enrique ausgetauscht, ein Besuch von Campos hatte Kimmich "schon gecatcht. Ich sollte da ein wichtiges Puzzlestück sein als ein Spieler mit etwas mehr Erfahrung. Und das macht dann schon was mit einem." Ein Wechsel im Sommer 2024 kam nicht zustande, dafür machten die Franzosen im Winter 2025, ein halbes Jahr vor dem Ende seines Vertrags, nochmal ernst. Das PSG-Angebot "war krass. Wirklich. Sehr, sehr krass, muss ich sagen. Ich wollte das aber nicht zum Ausschlaggebenden machen", sagte Kimmich. Dass er dann doch in München verlängerte, lag zum einen an Bayern-Trainer Vincent Kompany. "Ich hab noch nie ein so großes Vertrauen gespürt wie jetzt", schwärmte Kimmich von seinem Coach. Und auch die Familie war natürlich involviert. "Es ist nicht so, dass ich Single bin und nur für meine Karriere entscheiden kann. Man hat auch die Verantwortung, für die Personen aus meiner Familie zu entscheiden und das Richtige zu tun." Deshalb sagte er zum Schluss der Doku: "Es war richtig, dass ich bei den Bayern verlängert habe."

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