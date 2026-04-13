ran Fußball Bundesliga BVB-Jubel sorgt für Ärger: Warum sich der VfB nicht beschweren darf Videoclip • 01:01 Min Link kopieren Teilen

Aktuelle News, Transfers und Gerüchte zum BVB im Überblick. Welcher Star wechselt? Welcher geht? Alle Informationen zu Borussia Dortmund.

+++ 13. April, 18:38 Uhr: Schnappt sich Dortmund das Leicester-Juwel Jeremy Monga? +++ Borussia Dortmund hat wohl wieder mal die Fühler nach einem Talent aus England ausgestreckt. Wie das Portal "Teamtalk" berichtet, schielt der BVB auf eine Verpflichtung von Leicesters Jeremy Monga. Der 16-Jährige bekommt beim abstiegsbedrohten englischen Zweitligisten in der laufenden Saison schon regelmäßige Einsatzzeiten und Dortmund genießt auf der Insel als Ausbildungsverein vor allem auch für englische Talente nach den Erfolgsgeschichten um Jadon Sancho und Jude Bellingham hohes Ansehen. Entgegenkommen könnte der Borussia natürlich ein möglicher Abstieg von Leicester in die League One, dann wäre Monga für die "Foxes" kaum zu halten, zumal er auch noch gar keinen Profivertrag unterschrieben hat. Diesen darf er erst ab seinem 17. Geburtstag unterzeichnen. Allerdings soll die Konkurrenz um Monga groß sein, dem Bericht nach buhlen sämtliche englischen Topklubs um den Flügelstürmer mit Wurzeln in Sambia. Real Madrid und Juventus Turin sollen ebenfalls am talentierten Teenager dran sein.

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+++ 13. April, 07:11 Uhr: Dortmund-Wunschspieler Marcos Senesi favorisiert wohl Wechsel in die Premier League +++ Borussia Dortmund scheint im Werben um Marcos Senesi vom AFC Bournemouth an Boden zu verlieren. Nach Informationen von Transferexperte Matteo Moretto stehen der FC Chelsea, Tottenham Hotspur und Manchester United bereits in engem Austausch mit dem Beraterstab des argentinischen Innenverteidigers – und liegen damit offenbar deutlich vor dem BVB im Transfer-Rennen. Zwar hatte die "Tuttosport" kürzlich gemeldet, dass Dortmund sein Interesse an dem 28-Jährigen zuletzt verstärkt und dem Spieler bereits ein erstes Angebot unterbreitet habe. Borussia Dortmund steht im kommenden Transfersommer vor großen Baustellen in der Innenverteidigung. Kapitän Emre Can wird nach seinem Kreuzbandriss noch länger ausfallen, Niklas Süle steht laut Medienberichten vor dem Abschied. Zudem ist auch bei Nico Schlotterbeck die Zukunft weiter offen – seine angebliche Ausstiegsklausel sorgt dafür, dass ein Wechsel des Nationalspielers trotz Vertragsverlängerung möglich erscheint.

+++ 11. April, 18:05 Uhr: Dortmund denkt wohl erneut über Arsenal-Talent Ethan Nwaneri nach +++ Nachdem Borussia Dortmund schon im Sommer 2025 das Arsenal-Talent Ethan Nwaneri im Blick gehabt haben soll, wagt der BVB nun wohl einen erneuten Vorstoß. Wie Transferexperte Fabrizio Romano berichtet, soll das Interesse der Dortmunder am 19-Jährigen weiterhin groß sein und dieser auf der Shortlist des Bundesligisten stehen. Derzeit ist Nwaneri von Arsenal zu Olympique Marseille verliehen, bei den Franzosen kommt das Talent aber nur sporadisch zum Einsatz. Die "BBC" vermeldet wiederum, dass Nwaneri nach seiner Rückkehr zu Arsenal vor einer ungewissen sportlichen Zukunft stehen könnte. Demnach sollen sich die Gunners wohl gesprächsbereit zeigen, wenn der englische U21-Nationalspieler den Klub verlassen wolle. Nwaneris Vertrag läuft noch bis zum Sommer 2030. Für die Arsenal-Profis bestritt er bislang 51 Pflichtspiele und erzielte dabei zehn Treffer.

+++ 10. April, 12:13 Uhr: Kommt Ex-Leihspieler Aaron Anselmino im Sommer zurück nach Dortmund? +++ Bei Borussia Dortmund haben die Verantwortlichen laut "Bild" für den Sommer wohl einen alten Bekannten im Blick. Dem Bericht nach soll sich der BVB mit einer erneuten Verpflichtung des ehemaligen Leihspielers Aaron Anselmino beschäftigen. Der 20-jährige Argentinier wurde im Winter überraschend von seinem Stammklub Chelsea zurückbeordert und direkt an Partnerverein Racing Straßburg verliehen. In Frankreich läuft es für Anselmino aber noch überhaupt nicht rund, aufgrund einer Oberschenkelverletzung kam er bislang in der Ligue 1 kaum zum Einsatz. Bei Chelsea soll er trotz Vertrages bis 2031 auch nicht unbedingt eine große Zukunft haben. Daher rechnet sich der BVB wohl Chancen aus, das Talent im Sommer erneut in den Signal Iduna Park lotsen zu können. Chelsea soll mittlerweile sogar zu einem Verkauf von Anselmino bereit sein. Für den BVB bestritt Anselmino als Leihspieler im Herbst 2025 zehn Pflichtspiele.

+++ 9. April, 12:13 Uhr: BVB stellt Svensson offenbar Gehaltserhöhung in Aussicht +++ In der laufenden Saison spielte er in allen 28 Bundesliga-Partien, den drei Pokalrunden und in allen Champions-League-Spielen außer einem. Daniel Svensson verdient gegenwärtig noch rund drei Millionen Euro pro Jahr, doch das soll sich laut Berichten der "Bild" schon bald ändern. Der Schwede kostete "Schwarz-Gelb" nur circa fünf Millionen Euro, hat sich aber seit seiner endgültigen Verpflichtung im vergangenen Sommer mehr als bewährt. Mittlerweile datiert "transfermarkt.de" den Marktwert des schwedischen Nationalspielers auf 22 Millionen Euro. Der Dauerbrenner hat in Bundesliga, Champions League, DFB-Pokal und bei der Klub-WM insgesamt bereits 61 Spiele für die Borussen bestritten und mit seiner Leistung auch international für Interesse gesorgt. Topklubs aus Italien und England, wie die AC Mailand, Inter Mailand und Arsenal, sollen an dem 24-Jährigen interessiert sein. Vielleicht auch genau deswegen winkt dem Verteidiger nun eine Gehaltserhöhung in Dortmund. Zum Vergleich: Laut "Bild" soll Niklas Süle gegenwärtig rund 14 Millionen Euro verdienen. Auf wie viel mehr Geld sich Svensson freuen kann, ist allerdings noch nicht klar. Sein aktueller Vertrag beim Bundesliga-Zweiten läuft noch bis 2029.

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+++ 8. April, 21:15 Uhr: Dritter Anlauf für Jadon Sancho beim BVB? Von 2017 bis 2021 und im ersten Halbjahr 2024 per Leihe war der Engländer Jadon Sancho einer der Leistungsträger beim BVB. Kommt der inzwischen 26-Jährige im Sommer zum dritten Mal zur Borussia? Sein Vertrag bei Manchester United läuft nach dieser Saison aus. Von United ist er aber in dieser Saison ohnehin an Aston Villa ausgeliehen. Mit einem Tor in bislang 31 Pflichtspielen läuft es für den Offensivmann aber auch dort nicht. Hilft ein Tapetenwechsel und eine Rückkehr zum BVB, damit Sancho zu altem Glanz findet? Sport-Geschäftsführer Lars Ricken schließt das in einem "Sport-Bild"-Interview jedenfalls nicht aus: "Wir schauen uns derzeit viele Spieler an und analysieren sie genau. Wir prüfen, ob sie uns besser machen können. Das tun wir auch bei Jadon." Grundsätzliches Interesse ist demnach vorhanden. Beim BVB avancierte Sancho einst zum gefeierten Youngster und englischen Nationalspieler, ehe er 2021 für 85 Millionen Euro zu Manchester United wechselte.