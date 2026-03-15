Bundesliga: Eiskalte Mainzer verstärken Bremer Abstiegsangst

Erst Befreiungsschlag, dann Vereinsgeschichte? Der FSV Mainz 05 hat vier Tage vor der historischen Chance in der Conference League einen ganz wichtigen Sieg im Abstiegskampf der Bundesliga gefeiert.

Gegen den direkten Konkurrenten SV Werder Bremen erkämpften sich der effiziente 1. FSV Mainz 05 im Weserstadion ein 2:0 (1:0) und verschafften sich Luft im Tabellenkeller.

Paul Nebel (6.) mit einem seltenen Kopfballtor und Jae Sung Lee (52.) trafen für den FSV, der sich für sein zweites noch verbliebenes Saisonziel ordentlich Selbstvertrauen holte: Am Donnerstag (18.45 Uhr) können die Mainzer im Heimspiel gegen Sigma Olmütz aus Tschechien erstmals ins Viertelfinale eines europäischen Wettbewerbs einziehen.

Werder hingegen muss nach zuletzt zwei Siegen wieder zittern. Durch die Heimpleite rutschten die Grün-Weißen auf Tabellenrang 15 ab. Der Vorsprung auf den Relegationsplatz beträgt nur einen Zähler, Mainz liegt zwei Punkte vor den Bremern. In den kommenden Wochen stehen für Werder weitere direkte Duelle im Abstiegskampf an.