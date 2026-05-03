Fußball
Bundesliga: HSV und Union Berlin halten die Klasse - noch fünf Klubs müssen zittern
Veröffentlicht:von SID
Nach Abschluss des 32. Spieltags müssen sich nur noch fünf Bundesliga-Klubs mit dem Thema Abstieg befassen. Köln und Bremen sind so gut wie gerettet.
Die Situation im Tabellenkeller der Fußball-Bundesliga klart auf. Durch die Patzer des FC St. Pauli und des VfL Wolfsburg im Abstiegskampf haben zwei direkte Konkurrenten den Klassenerhalt sicher.
Der Hamburger SV und Union Berlin können für ein weiteres Jahr im Oberhaus planen, nachdem die Kiezkicker 1:2 gegen den FSV Mainz 05 verloren und Wolfsburg nicht über ein 1:1 (0:0) beim SC Freiburg hinaus kam. Auch der 1. FC Köln und Werder Bremen sind der Rettung nun ganz nah.
Der HSV (34 Punkte) und Union (33) sind für Wolfsburg und St. Pauli uneinholbar. Auch Borussia Mönchengladbach rettete sich mit einem 1:0 (0:0) über Borussia Dortmund und hat nun 35 Punkte.
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Bundesliga: Köln und Bremen fast durch
Rechnerisch noch gefährdet sind Köln und Bremen. Mit je 32 Zählern und dem zusätzlich besseren Torverhältnis fehlt jedoch nicht mehr viel.
Mit sechs Punkten Vorsprung auf Wolfsburg (Platz 16) und St. Pauli (Platz 17) können beide Klubs immerhin nicht mehr direkt absteigen, da sich die beiden Nordklubs am letzten Spieltag gegenüberstehen - und die Punkte wegnehmen.
Insbesondere beim 1. FC Köln, der noch auf Heidenheim und die Bayern trifft, müsste es mit dem Teufel zugehen. Mit einem Torverhältnis von -8 sind die Kölner um 17 Tore besser als Wolfsburg (-25) und um 28 Treffer besser als St. Pauli (-28).
Werder Bremen hat vor den letzten Duellen mit Hoffenheim und Dortmund ein Torverhältnis von -20 und könnte so durchaus noch hinter Wolfsburg oder St. Pauli fallen. Es sei jedoch gesagt, dass St. Pauli noch auf Leipzig und Wolfsburg noch auf die Bayern trifft - und damit schwere Gegner haben..
Heidenheim mit Chancen auf die Relegation
Für Schlusslicht Heidenheim bleiben mit drei Zählern Rückstand auf den Relegationsrang auch noch Chancen auf den Verbleib in der Bundesliga. Das Team von Trainer Frank Schmidt ist am 33. Spieltag in Köln gefordert (10. Mai) und empfängt zum Abschluss Mainz.
Die Heidenheimer haben ein Torverhältnis von -31. Damit sind sie etwas schlechter als Wolfsburg und St. Pauli, könnten jedoch gerade die drei Treffer auf St. Pauli durchaus noch aufholen.
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