Bundesliga: Nach 15 Spielen ohne Sieg - Heidenheim sendet gegen Union ein Lebenszeichen

17:30 SAT.1 Bayern Verletzung beim FC Bayern: Lennart Karl fällt vorerst aus Videoclip • 20 Sek • Ab 12 Link kopieren Teilen

Mit dem ersten Sieg in vier Monaten sendet der 1. FC Heidenheim fünf Spieltage vor Saisonende nochmal ein Lebenszeichen aus dem Tabellenkeller: Die Mannschaft von Trainer Frank Schmidt konnte sich 3:1 gegen Union Berlin durchsetzen.

Der 1. FC Heidenheim hat in der Fußball-Bundesliga im Saisonendspurt noch mal ein Lebenszeichen aus dem Tabellenkeller gesendet. Das so gut wie abgestiegene Schlusslicht feierte beim 3:1 (2:0) gegen seinen "Lieblingsgegner" Union Berlin erstmals seit über vier Monaten einen Sieg und weckte damit ganz leise Hoffnungen auf einen Klassenerhalt. BVB-Noten gegen Bayer Leverkusen: Dortmunds Offensive ganz schwach, nur wenige Lichtblicke für Kovac Fünf Spieltage vor Saisonende hat die Mannschaft von Trainer Frank Schmidt sechs Punkte Rückstand auf den FC St. Pauli auf dem Relegationsrang. Die Hamburger empfangen am Abend (18.30 Uhr/Sky) den FC Bayern - und sind am 31. Spieltag auch noch in Heidenheim zu Gast. Mathias Honsak (9., 36.) und Budu Siwsiwadse (79.) trafen am Samstag für den FCH, der auch im sechsten Bundesliga-Duell mit Union ungeschlagen blieb. Die Berliner, für die Leopold Querfeld (75.) zum zwischenzeitlichen Anschluss traf, verpassten es ihrerseits, alle Zweifel am Klassenerhalt zu beseitigen.

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