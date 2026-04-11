Bundesliga: VfL Wolfsburg unterliegt auch Eintracht Frankfurt und nähert sich der 2. Liga

Der VfL Wolfsburg kassiert die nächste Niederlage und bleibt tief im Tabellenkeller stecken. Für Eintracht Frankfurt geht der Blick dagegen in Richtung Europa.

Der VfL Wolfsburg taumelt in der Fußball-Bundesliga weiter dem ersten Abstieg der Klubgeschichte entgegen. Die Mannschaft von Trainer Dieter Hecking unterlag Eintracht Frankfurt mit 0:2 (0:2). Während die Hessen ihre Europapokal-Hoffnungen aufrecht erhielten, rückt der Absturz in die Zweitklassigkeit für die Wölfe immer näher.

Oscar Höjlund (21.) und Arnaud Kalimuendo (32.) vergrößerten mit ihren Treffern die sportliche Krise der Niedersachsen. Der Anschlusstreffer durch Dzenan Pejcinovic (90.+7) kam zu spät.

Nur noch fünf Partien bleiben Hecking und Co., um das Worst-Case-Szenario abzuwenden, doch auf dem vorletzten Platz (21 Punkte) wird der Druck nach der zwölften Partie ohne Sieg immer größer – so lange musste der VfL zuletzt 1998 auf einen Erfolg warten. Frankfurt kann auf Rang sieben (42 Punkte) hingegen weiter vom internationalen Geschäft träumen.

In der Woche zuvor hatte Wolfsburg zum wiederholten Male eine Führung verspielt und war bei Bayer Leverkusen letztendlich mit 3:6 unter die Räder gekommen. Dennoch hatte Hecking im Vorfeld der Frankfurt-Partie versucht, Zuversicht auszustrahlen.

"Wir haben diesen Glauben, dass wir noch etwas bewegen können. Aber wir wissen alle, dass wir das Ergebnis brauchen", hatte der Coach betont. Dabei musste der 61-Jährige unter anderem auf Torjäger Jonas Wind (Muskelverletzung) und den gelbgesperrten Konstantinos Koulierakis verzichten.