Bundesliga verliert fünften Champions-League-Platz außer Sicht

Die Aussichten der Bundesliga auf einen fünften Teilnehmer in der kommenden Champions-League-Saison haben sich nach den Achtelfinals der drei Europacup-Wettbewerbe weiter verdüstert.

In der für das Rennen um die beiden Zusatzplätze in der Königsklasse maßgeblichen Saisonwertung der Europäischen Fußball-Union (UEFA) hat sich Deutschlands Rückstand auf den Ranglistenzweiten Spanien durch die Niederlagen von Bayer Leverkusen und des VfB Stuttgart gegenüber der Vorwoche mehr als verdreifacht.

Die Bundesliga weist auf Platz drei 19,428 Punkte auf und hat damit 0,853 Zähler weniger als Spanien auf dem Konto. Vor Wochenfrist lag Deutschland lediglich 0,264 Punkte hinter den Iberern zurück. An der Spitze ist Englands Premier League der Konkurrenz mit 24,791 Zählern längst enteilt.

Von sieben gestarteten deutschen Vereinen sind in den anstehenden Viertelfinals noch Bayern München (Champions League), der SC Freiburg (Europa League) und der FSV Mainz 05 (Conference League) im Rennen.

Hingegen sind von Spaniens acht Klubs gleich sechs in die Viertelfinals eingezogen. Alle Punkte einer Nation für Siege und Unentschieden sowie ab den Achtelfinals auch für den Sprung in die nächste Runde werden durch die Zahl der gemeldeten Teams eines Landes geteilt.