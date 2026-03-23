ran Fußball Bundesliga FC Bayern München: Kompany über Nagelsmann-Interview: "Bei mir alle gesetzt" Videoclip • 01:24 Min Link kopieren Teilen

Bayern-Leihspieler Noel Aseko hat sich bei Hannover 96 in den Vordergrund gespielt und wird im Sommer nach München zurückkehren. Er könnte einen ähnlichen Karriereweg einschlagen wie Joshua Kimmich.

Kommt der Nachfolger von Leon Goretzka aus der 2. Bundesliga? Während die Dienstzeit von Goretzka beim FC Bayern im Sommer endet, spielt sich Leihspieler Noel Aseko bei Hannover 96 in den Vordergrund. "Er entwickelt sich sehr gut, das ist eine Super-Ausleihe", lobt Bayern-Sportdirektor Christoph Freund. "Er hat wichtige Schritte gemacht und ist vor allem sehr stabil. Er spielt fast jedes Spiel über die volle Spielzeit, war nie verletzt. Das ist ein wichtiger Faktor und tut ihm richtig gut. Er steckt mit Hannover im Aufstiegskampf und ist sehr wichtig." Aseko ist in Hannover mit seiner Passstärke und Spielübersicht der Unterschiedsspieler. Der 20-Jährige ist überall auf dem Spielfeld präsent, für seine Mitspieler jederzeit anspielbar, ist sehr laufstark und gewinnt viele Bälle. Mit dieser Spielweise dürfte Aseko gut zur Spielphilosophie von Bayern-Trainer Kompany passen, der von allen Spielern defensives Engagement erwartet.

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Torgefahr in den Fußballkäfigen gelernt Zudem schaltet er sich gerne in das Offensivspiel ein. Drei Tore und fünf Vorlagen gelangen ihm in der laufenden Spielzeit. Einige dieser Torbeteiligungen unterstrichen seine besondere Qualität. Im Februar bereitete er gegen Holstein Kiel einen Treffer vor, indem er im Strafraum zwei Verteidiger umspielte und den Ball daraufhin für Stürmer Benjamin Källman vor das Tor spielte. Aseko ist ein Spielertyp, der sowohl Chancen einleiten als auch Tore erzielen kann. Manchmal gelingt ihm sogar beides in derselben Spielsituation. Sein bisher letzter Treffer in der 2. Bundesliga gelang ihm ebenfalls gegen Kiel, als er den Angriff mit einem Zuspiel auf Källman einleitete, vor das gegnerische Tor lief und den Ball im Netz unterbrachte. "Torgefahr ausstrahlen konnte ich schon immer", verriet Aseko in einem Interview mit "DFB.de". "Ich bin in Berlin aufgewachsen und habe dort sehr viel in den Fußballkäfigen gespielt. Dort lernt man alles – also auch das Offensivspiel. Und das habe ich nie verlernt." Aseko wurde zunächst bei der Hertha ausgebildet und wechselte im Sommer 2022 als 16-Jähriger nach München. Er spielte für deren U19 und die 2. Mannschaft in der Regionalliga und schnupperte bei den Profis hinein. Sowohl unter Thomas Tuchel als auch unter Vincent Kompany saß er auf der Ersatzbank, wurde allerdings nicht eingesetzt. Im Februar 2025 erfolgte die Ausleihe zu Hannover 96, wo er zunächst eine schwierige Anfangszeit durchlebte. In der Rückrunde wurde er nur ein einziges Mal eingewechselt. "Ich glaube, in den ersten sechs Monaten konnte ich nicht immer mein volles Potenzial nutzen", sagte er rückblickend. "Nach dem Trainerwechsel zu Christian Titz habe ich in der Sommervorbereitung sehr gut gespielt. Dann habe ich mir neue Ziele gesetzt und mich mit starken Leistungen ein Stück weit selbst belohnt. Natürlich habe ich das aber auch dem Trainer zu verdanken, der auf mich setzt und mir vertraut."

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Vorbild Joshua Kimmich Nun ist er so formstark, dass er sogar beim FC Bayern eine Perspektive hat. Der Schritt von der 2. Bundesliga zum deutschen Rekordmeister ist zwar groß. Andererseits hat Joshua Kimmich bewiesen, dass sich dieser meistern lässt. In der Saison 2013/14 spielte Kimmich in der 2. Liga für RB Leipzig, ehe er mit 20 Jahren nach München wechselte und sich sofort zum Leistungsträger entwickelte. Möglicherweise wird Aseko ein ähnlicher Werdegang zugetraut. "Für uns ist wichtig, dass wir Noel im Sommer zurückholen können. Das haben wir jetzt auch gemacht", sagte Freund. Dazu muss man wissen: Hannover zog vor wenigen Tagen eine Kaufoption über rund eine Million Euro. Der FC Bayern verfügt allerdings über eine Rückkaufoption über 2,4 Millionen Euro und nutzte diese ebenfalls. "Final werden wir im Sommer entscheiden, wie wir in die neue Saison gehen", sagte Freund. "Aber Noel macht eine richtig gute Entwicklung. Wir sind sehr froh, dass er Bayern-München-Spieler ist."

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