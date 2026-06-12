ran Fußball DFB-Team: Bayern-Einigung? Jetzt spricht Nathaniel Brown Videoclip • 01:30 Min Link kopieren Teilen

Alle Transfer-News und Gerüchte zum FC Bayern München auf einen Blick. Welche Stars wechseln? Welche gehen? Alle Informationen zum deutschen Rekordmeister im Ticker.

Hier findet ihr alle Transfer-News und aktuellen Gerüchte zum FC Bayern München. Die wichtigsten Transfergerüchte der Bundesliga und der internationalen Top-Ligen findet ihr ebenfalls auf ran.

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+++ 12. Juni, 20:34 Uhr: Neuer Vertrag und doppeltes Gehalt für FCB-Star Michael Olise? +++ Der FC Bayern hat wohl konkrete Pläne, um den Vertrag mit Superstar Michael Olise vorzeitig zu verlängern. Wie die französische Sportzeitung "L’Equipe" berichtet, soll der aktuelle Kontrakt um zwei Jahre bis 2031 ausgedehnt werden. Zudem würde sich wohl auch das Gehalt des 24-Jährigen im Rahmen einer möglichen Vertragsverlängerung verdoppeln. Damit könnte er zum Topverdiener beim deutschen Rekordmeister aufsteigen und Harry Kane finanziell überflügeln. Aufgrund von Olises rasanter Entwicklung wollen die Verantwortlichen in München den Leistungsträger unbedingt halten. In der zurückliegenden Saison steuerte er wettbewerbsübergreifend 22 Treffer und 31 Vorlagen in 52 Partien bei.

+++ 12. Juni, 11:25 Uhr: MLS-Vize wünscht sich Rückkehr von Alphonso Davies +++ Alphonso Davies erlebte in der abgelaufenen Bundesliga-Saison ein Jahr zum Vergessen. Der Linksverteidiger kämpfte sich erst nach einer langwierigen Knie-Verletzung zurück, nur um sich im Saisonverlauf mehrere weitere Verletzungen einzuhandeln. Auch seine Teilnahme am ersten WM-Spiel Kanadas gegen Bosnien-Herzegowina ist noch fraglich. Nichtsdestotrotz befindet sich Davies mit 25 Jahren in der Blütezeit seiner Karriere. Ein Wechsel zurück in seine Heimat ist auch nach Beendigung seines Bayern-Vertrags 2030 eher unrealistisch – MLS-Vizepräsident Dan Courtemanche buhlt dennoch öffentlich um eine Rückkehr des Kanadiers, der 2019 von den Vancouver Whitecaps nach München wechselte. "Ich würde mir wünschen, dass er zurückkommt. Er ist ein wundervoller Mensch. Ich liebe es, ihm beim FC Bayern zuzuschauen", erklärte Courtemanche gegenüber der "Münchner Abendzeitung": "Die Besten der Welt spielen hier. Der GOAT Lionel Messi spielt in der MLS. Auch haben wir Legenden wie Thomas Müller, und Alphonso Davies, der beste Linksverteidiger der Welt, hat schon in der MLS gespielt."

+++ 11. Juni, 11:25 Uhr: Bayern-Leihgabe wohl vor dauerhaftem Wechsel +++ Stürmer Jonah Kusi-Asare könnte den FC Bayern nach seiner Leihe zum FC Fulham möglicherweise dauerhaft verlassen. Wie "Sky" berichtet, sollen die Londoner offenbar ein Angebot für den 18-Jährigen vorbereiten. Die Offerte liege aber wohl unter der ursprünglich vereinbarten Kaufoption in Höhe von angeblich zwölf Millionen Euro. Der schwedische U21-Nationalspieler kam in der vergangenen Saison für Fulham bei zehn Einsätzen auf lediglich 122 Einsatzminuten, ein Tor oder ein Assist gelangen ihm dabei nicht für die "Cottagers". Für die U21 des Klubs erziele der Offensivspieler in der Premier League 2 in fünf Spielen vier Treffer. In München steht der Youngster noch bis 2027 unter Vertrag. Unter Bayern-Trainer Vincent Kompany kam Kusi-Asare vor seiner Leihe nur am ersten Bundesliga-Spieltag gegen RB Leipzig zu einem Kurzeinsatz. Anzeichen verdichten sich: DFB-Star vor Bayern-Wechsel

+++ 10. Juni, 12:15 Uhr: Bayern-Bosse legen Ito wohl Abschied nahe +++ Beim FC Bayern läuft die Kaderplanung für die kommende Saison. Geht es nach den Münchner Verantwortlichen, dann soll Hiroki Ito wohl nicht mehr Teil des Kaders sein. Laut "SportBild" sollen die Verantwortlichen dem Japaner zu verstehen gegeben haben, dass sie nicht mehr primär mit ihm planen. So sollen die Klubbosse den Beratern des Japaners empfohlen haben, sich aktiv nach einem neuen Verein für den Abwehrspieler umzuschauen. Dem Bericht zufolge soll vor allem die spanische Liga für Ito interessant sein. Fällig wäre für einen neuen Klub wohl eine Summe rund um die 20 Millionen Euro. Vor zwei Jahren hatten die Münchner Itos Dienste per 24-Millionen-Ausstiegsklausel vom VfB Stuttgart erworben. In Anbetracht der Verletzungsanfälligkeit des Verteidigers, er zog sich kurz hintereinander zwei Mittelfußbrüche zu und absolvierte für Bayern nur 31 Pflichtspiele, scheint dies aber wenig realistisch. Ito steht noch bis 2028 in München unter Vertrag.

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+++ 9. Juni, 15:01 Uhr: Brown-Wechsel nach München wird wohl konkreter +++ Das Transfer-Poker um kurz Nathaniel Brown von Eintracht Frankfurt neigt sich wohl dem Ende zu. Laut "BILD"-Informationen laufen die Verhandlungen auf Hochtouren. Während Frankfurts Sportvorstand Markus Krösche inklusive Boni 65 Millionen Euro Ablöse verlangen soll, ist der FC Bayern wohl nur bereit, etwas mehr als 50 Millionen Euro zu zahlen. Damit stünde eine Einigung zwar noch aus, beide Parteien sollen aber wohl nicht sehr weit von einander entfernt sein, heißt es weiter. Die Bayern hätten demnach bereits mündlich ihre Vorstellungen übermittelt. Spannend bleibt, ob der Transfer möglicherweise sogar noch vor WM-Start über die Bühne gehen könnte. Die Bayern wollen den Linksverteidiger demnach unbedingt verpflichten und mit einem Vertrag bis 2031 ausstatten. Für die deutsche Nationalmannschaft könnte Brown eine wichtige Rolle im Turnier einnehmen und womöglich beim WM-Auftakt gegen Curacao am Sonntag (ab 18 Uhr live auf Joyn und im Liveticker) sogar in der Startelf stehen. Der 22-Jährige zeichnet sich sowohl durch seine souveräne Defensivarbeit als auch durch seinen Offensivdrang aus. In der vergangenen Saison sammelte der Shootingstar über 3400 Spielminuten und war damit nach Kapitän Robin Koch der Dauerbrenner bei der Eintracht.