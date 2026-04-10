ran Fußball FC Bayern - Pavlovic wirbt für Neuer: "Sag nie nein zu Manu" Videoclip • 02:29 Min Link kopieren Teilen

Gut zwei Wochen nach dem WM-Finale hebt der FC Bayern in diesem Sommer wieder Richtung Asien ab. Im Rahmen der "Summer Tour" stehen zwei Testspiele auf dem Programm.

Der FC Bayern wird im kommenden Sommer zum wiederholten Male zu Spielen nach Asien reisen. Kahn rät Musiala zu drastischem Schritt Dabei treffen die Münchner zwischen dem 1. und dem 8. August zunächst auf der südkoreanischen Insel Jeju auf den lokalen Klub Jeju SK FC (4.), danach kommt es in Hongkong zur Begegnung mit dem englischen Premier-League-Klub Aston Villa (7.). Für den deutschen Rekordmeister ist es die zehnte sogenannte "Summer Tour".

FC Bayern will Internationalisierung vorantreiben "Internationalisierung ist für den gesamten deutschen Fußball unabdingbar, um sich weiterzuentwickeln - und der FC Bayern ist auf diesem Gebiet seit Jahren Pionier", sagte der Münchner Marketing-Vorstand Rouven Kasper. Er ergänzte: "Wir sind in München zu Hause und haben gleichzeitig unsere Fans und Partner auf der ganzen Welt im Blick. Rund eine Milliarde Menschen sympathisieren mit dem FC Bayern, gut die Hälfte davon ist aus Asien." Der FC Bayern war zuletzt vor zwei Jahren nach Asien gereist. Im vergangenen Sommer nahmen die Münchner an der Klub-WM in den USA teil. In Asien folgen dem deutschen Rekordmeister nach eigenen Angaben 80 Fanklubs mit mehr als 9500 Mitgliedern.

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