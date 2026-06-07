ran Fußball Bundesliga: "Charakterlosigkeit belohnt" - Netzreaktionen zum Hütter-Comeback Videoclip • 01:23 Min Link kopieren Teilen

Wer könnte in die Bundesliga wechseln? Welche Stars könnten das deutsche Oberhaus verlassen? Die aktuellen Transfergerüchte im Ticker.

In der Bundesliga ist das Sommer-Transferfenster zwar noch nicht geöffnet, Gerüchte und Spekulationen gibt es aber weiterhin reichlich. ran präsentiert die heißesten Transfergerüchte und News zur Bundesliga im Ticker.

+++ 7. Juni, 13:45 Uhr: Schalke 04 verpflichtet ersten Neuzugang +++ Bundesliga-Aufsteiger Schalke 04 hat für die kommende Saison den ersten neuen Spieler verpflichtet. Wie unter anderem "Sky" und die "Rheinische Post" berichten, wird Satoshi Tanaka in der nächsten Spielzeit im Trikot der Gelsenkirchener auflaufen. Der 23-jährige Japaner kam im Winter aus der japanischen Liga zu Fortuna Düsseldorf und stieg mit der Mannschaft in die 3. Liga ab. In 13 Zweitligaspielen bereitete der defensive Mittelfeldspieler zwei Tore vor. Besonders bitter für Düsseldorf: Eigentlich hatte Tanaka eine Ausstiegsklausel, die bei zehn Millionen Euro lag. Durch den Abstieg ist diese auf lediglich eine Million gesunken. Schalke setzte sich gegen andere Interessenten durch und sicherte sich die Dienste des Mittelfeldspielers.

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+++ 5. Juni, 07:22 Uhr: El Mala sagt offenbar Premier-League-Klub ab +++ Wohin zieht es Said El Mala im Sommer? Nachdem der Youngster angeblich einen Wechselwunsch hinterlegt hatte, schien ein Transfer nur noch eine Frage der Zeit. Einen Wechsel zum FC Brentford wird es allerdings offenbar nicht geben. Wie "Sky" und "Bild" übereinstimmend berichten, hat El Malas Mutter, die auch als Beraterin fungiert, die Verhandlungen beendet. Kölns Geschäftsführer Thomas Kessler hatte eine Ablösesumme von über 40 Millionen Euro demnach bereits akzeptiert.

+++ 3. Juni, 10:02 Uhr: BVB im Transferrennen um DFB-Star +++ Verstärkt sich Borussia Dortmund im Sommer mit einem DFB-Juwel? Wie "The Athletic" berichtet, soll der BVB an Stürmer Nicolo Tresoldi von Club Brügge interessiert sein. Damit sind die Schwarz-Gelben demnach jedoch nicht alleine. Europa-League-Sieger Aston Villa und auch Atletico Madrid sollen ebenfalls am deutschen U21-Nationalspieler interessiert sein, der nach der WM wohl zum A-Team stoßen wird. Günstig dürfte Tresoldi jedoch nicht werden, angeblich fordern die Belgier rund 25 Millionen Euro für den Ex-Hannoveraner, der in allen Wettbewerben 23 Tore erzielte und neun weitere auflegte.

+++ 2. Juni, 17:09 Uhr: Wird Leihspieler Fabio Vieira für den HSV nun doch günstiger? +++ Der Hamburger SV hat mit seinem Werben um einen Verbleib von Leihspieler Fabio Vieira laut "Hamburger Abendblatt" wohl zumindest einen Teilerfolg erringen können. Demnach sei der 26-Jährige dem Bericht nach nun bereit, auch in der kommenden Saison das Trikot der Hanseaten zu tragen. Nun braucht es aber noch eine Einigung mit dessen Stammklub FC Arsenal. Nachdem die Kaufoption in kolportierter Höhe von 22 Millionen Euro inzwischen verstrichen ist, müsste nun neu über eine mögliche Ablösesumme verhandelt werden und auch da soll es durchaus positive Entwicklungen für den HSV geben. Arsenal soll nämlich nicht mehr auf die Höhe der Kaufoption bestehen, sondern den Mittelfeldspieler deutlich günstiger abgeben wollen. Im Bericht ist von einer Summe zwischen zehn und 15 Millionen Euro die Rede. Der HSV hingegen hofft, den Leistungsträger der abgelaufenen Saison für eine einstellige Millionen-Ablöse fest verpflichten zu können.

+++ 31. Mai, 16:15 Uhr: Vuskovic-Rückkehr zum HSV offenbar "unmöglich" +++ Nach einer starken Leih-Saison für den Hamburger SV hatten die "Rothosen" die Hoffnung, Luka Vuskovic weiterhin verpflichten zu können. Daraus wird aber offenbar nichts. Wie "Sky" berichtet, stehe eine weitere Leihe zum HSV nicht zur Debatte. Es gebe keine Gespräche und keine Verhandlungen mit Tottenham Hotspur, heißt es weiter. Bei den Londonern steht der Kroate noch bis 2030 unter Vertrag. Diese Meldung soll der 19-Jährige dem Medium zudem selbst bestätigt haben. Eine HSV-Rückkehr sei "unmöglich". Vielmehr gebe es derzeit zwei Optionen für den Innenverteidiger: Entweder kommt eine langfristige Vertragsverlängerung mit einem Spitzengehalt bei den "Spurs" zustande oder Vuskovic würde zu einem der größten Klubs Europas wechseln. Die Gespräche über seine Zukunft sollen bereits auf Hochtouren laufen.

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+++ 30. Mai, 14:42 Uhr: Nach Slot-Entlassung - Liverpool schnappt Leverkusen wohl Wunschtrainer weg +++ Das Aus von Arne Slot beim FC Liverpool könnte unschöne Folgen für Bayer Leverkusen haben. Wie Transfer-Insider Fabrizio Romano berichtet, soll Andoni Iraola der Nachfolger des Niederländers werden. "Die Verhandlungen werden zügig vorangetrieben, um die formellen Schritte abzuschließen", heißt es in der Meldung, "aber die Entscheidung bei #LFC ist gefallen". Iraola, der den AFC Bournemouth in dieser Saison auf den sechsten Tabellenplatz in der Premier League geführt hat, stand offenbar auch ganz oben auf der Leverkusner Liste. Wie der "kicker" zuvor berichtete, befand sich der Werksklub wohl bereits in "finalen Verhandlungen" mit dem Spanier. Bayer sucht derzeit nach einem Nachfolger für den Dänen Kasper Hjulmand, der trotz eines Vertrages bis 2027 vor dem Aus stehen soll. Leverkusen hat die Bundesliga-Saison auf einem enttäuschenden 6. Platz beendet und damit die Champions-League-Qualifikation verpasst.