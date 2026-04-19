Bundesliga - Nummer 35: FC Bayern kürt sich gegen Stuttgart erneut zum Meister

ran Fußball Bundesliga BVB - Netzreaktionen: Fans kritisieren Führungsetage nach Niederlage heftig Videoclip • 01:35 Min Link kopieren Teilen

Der erste Matchball sitzt! Der FC Bayern München hat sich durch einen 4:2-Sieg im Südgipfel gegen den VfB Stuttgart vorzeitig den Meistertitel gesichert.

Der FC Bayern hat seinen ersten Titel-Matchball eiskalt verwandelt und sich erneut zum deutschen Meister gekürt. Die Mannschaft von Trainer Vincent Kompany gewann am Sonntag den Südschlager gegen den VfB Stuttgart mit 4:2 (3:1) und sicherte den Münchnern vorzeitig die 35. Meisterschaft der Vereinsgeschichte. FC Bayern: Verletzung von Serge Gnabry - so reagiert Julian Nagelsmann Vier Spieltage vor Saisonende beträgt der Vorsprung auf "Verfolger" Borussia Dortmund uneinholbare 15 Punkte.

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Kane und Co. schießen Bayern zum Titel Raphael Guerreiro (32.), Nicolas Jackson (33.), Alphonso Davies (37.) und Harry Kane (52.) trafen zum erneuten Titelgewinn des Rekordmeisters - doch bei dem einen soll es in dieser Saison nicht bleiben. In der Champions League stehen die Münchner vor einem Gigantenduell mit Paris Saint-Germain (28. April und 6. Mai), bereits am Mittwoch wollen sie im Halbfinale des DFB-Pokals bei Bayer Leverkusen erstmals seit 2020 ins Finale von Berlin einziehen. Titelverteidiger VfB, für den in München Chris Führich (21.) und Chema Andres (88.) trafen, fordert tags darauf den SC Freiburg. Am Sonntag aber durften sich die Bayern erstmal vom Großteil der 75.000 Fans in der Allianz Arena feiern lassen - zurecht. Seit dem ersten Spieltag, einem 6:0 gegen RB Leipzig, thronten die Münchner ununterbrochen an der Tabellenspitze und fegten mit ihrer Rekord-Offensive teils unaufhaltsam über die Liga hinweg. Das Ergebnis: Die 13. Meisterschaft in den vergangenen 14 Spielzeiten.

Kompany setzt gegen den VfB auf Rotation Zwischen dem berauschenden Halbfinaleinzug in der Champions League gegen Real Madrid und dem wichtigen Spiel in Leverkusen nahm Kompany acht Wechsel an seiner Startelf vor. Unter anderem vertrat Jonas Urbig Kapitän Manuel Neuer im Tor. Jamal Musiala ersetzte den verletzten Serge Gnabry, der den Bayern wohl für den Rest der Saison fehlen wird. Wer von den neu formierten Bayern vom Anpfiff weg einen Sturmlauf auf die Meisterschale erwartet hatte, wurde zunächst aber enttäuscht. Die Gastgeber ließen es im sonnigen München erst einmal ruhig angehen, während der VfB, der auf den gelbgesperrten Deniz Undav verzichten musste, sich vor allem auf Konter verließ - mit Erfolg: Einem starken Steckpass von Bilal El Khannouss ließ Führich den Stimmungsdämpfer folgen.

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