FC Bayern: Über Neuers Zukunft entscheidet "Bauchgefühl"

ran Fußball VfB Stuttgart - "Danke Nagelsmann": Angelo Stiller am Pranger Videoclip • 02:05 Min Link kopieren Teilen

Nach zwei Champions-League-Titeln, zwölf gewonnenen deutschen Meisterschaften und sechs DFB-Pokalsiegen mit Bayern stellt sich mal wieder die Frage: Wie geht es weiter für Manuel Neuer?

Weiter oder Schluss? Kapitän Manuel Neuer vom deutschen Fußball-Rekordmeister Bayern München will die wichtige Zukunftsfrage rund um seinen 40. Geburtstag am Freitag kommender Woche beantworten. Worauf es dann ankommt? "Er hört in seinen Körper rein. Ob er das Gefühl hat, noch ein Jahr auf diesem Niveau spielen zu können. Wichtig ist, was sein Bauchgefühl sagt", erklärte der Münchner Sportdirektor Christoph Freund am Freitag. Uli Hoeneß würde Harry Kane "heute für 150 Millionen kaufen" "Es gibt immer wieder Gespräche mit Manu, wir wissen wie er denkt, wie er fühlt", führte der Österreicher aus und ergänzte: "Er wird dann auf uns zukommen." Wann? Neuer wolle wohl noch abwarten, "was der April und Anfang Mai bringt, wenn er wieder im Tor steht, wie er sich dann fühlt, auch in englischen Runden. Dann werden wir gemeinsam Gespräche führen und die Richtung sehen, in die es gehen soll."

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