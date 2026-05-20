ran Fußball Bundesliga St. Pauli mit Chancenwucher - Wolfsburg rettet sich in die Relegation Videoclip • 01:31 Min Link kopieren Teilen

Mit Europapokal-Träumen stieß Christian Eriksen im September 2025 zum VfL Wolfsburg. Nun muss der Däne den Klub in der Relegation vor dem Abstieg retten.

Um Titel hat Christian Eriksen häufig gespielt, und mitunter hat er sie auch gewonnen. Meister mit Inter Mailand und Ajax Amsterdam war der Däne, mit Manchester United gewann er den FA Cup. Die Gegenwart mit dem VfL Wolfsburg ist eine gänzlich andere - und für Eriksen doch irgendwie vergleichbar. "Eigentlich ist es dasselbe", sagte der Spielmacher zuletzt der "Welt": "Wenn man so lange auf einem Abstiegsplatz steht wie wir, wäre der Klassenerhalt für mich wie ein Titelgewinn. Es gibt dafür keine Schale, aber es fühlt sich sicher wie ein Titel an." Relegation zur Bundesliga live im Free-TV, Ticker und kostenlosen Joyn-Stream Nach der Rettung in die Relegation am letzten Bundesliga-Spieltag steht Wolfsburg vor zwei Endspielen. Im Hinspiel gegen den Zweitliga-Dritten SC Paderborn am Donnerstag (20.30 Uhr) soll der Grundstein für ein glimpfliches Ende einer verlorenen Saison gelegt werden. Das Rückspiel in Ostwestfalen findet vier Tage später statt.

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Eriksen bei Wolfsburg in der Pflicht Auf Eriksen wird es ankommen. Die Erfahrung aus 149 Länderspielen, 310 Spielen in der Premier League und 53 Champions-League-Auftritten soll und muss sich auf dem Rasen widerspiegeln. Zuletzt war das regelmäßig der Fall. Eriksen, der erst im September 2025 und damit bereits nach Saisonstart zu den Wölfen gestoßen war, hat nicht zuletzt nach dem Ausfall von Kapitän Maximilian Arnold Verantwortung übernommen. Mit elf Vorlagen ist der Spielmacher Top-Vorbereiter und Fixpunkt im Spiel der Wölfe. "Christian ist für diese Mannschaft, nachdem Max uns weggebrochen ist, extremst wichtig geworden", sagt auch Trainer Dieter Hecking. Der 34-Jährige sei für ihn - wie auch der Däne Joakim Maehle - "Ansprechpartner geworden", so Hecking. Die Mannschaft folge diesen Spielern, so dass man als Coach manchmal "gar nicht so viel sagen braucht. Die kriegen das mit ihrer Autorität und Aura schon geregelt."