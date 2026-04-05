VfB Stuttgart: "Alles gut" zwischen Deniz Undav und Bundestrainer Julian Nagelsmann

Der Bundestrainer sieht den Stuttgarter Angreifer als Joker bei der WM, Undav will mehr. Nun gab es ein Gespräch.

Deniz Undav sieht zwischen sich und Bundestrainer Julian Nagelsmann keine Probleme.

"Ich will gar nicht so auf das Thema eingehen. Ich habe mit dem Bundestrainer geredet. Die Sache ist durch, es ist alles gut zwischen uns", sagte der Stürmer des VfB Stuttgart nach dem 0:2 (0:0) gegen Borussia Dortmund bei "Sky": "Was wir besprochen haben, werde ich hier nicht sagen. Wir haben kurz geredet, es ist alles gut."

Für ihn sei "nur wichtig, weiter Leistung zu bringen, der Mannschaft zu helfen und dem Land zu helfen, etwas Großes zu erreichen", führte Undav aus: "Dafür werde ich immer alles geben. Egal ob ich eine Minute oder 90 Minuten spiele. Der Rest ist eigentlich irrelevant."

Nach dem riesigen Aufschrei liege sein Fokus jetzt erstmal voll "auf dem VfB. Richtung Sommer kann man dann gucken, wenn man dabei ist, dass man alles für das Land gibt". Das Thema sei für ihn "durch".

Nagelsmann hatte dem Stuttgarter Angreifer in seine Rollengesprächen eine als WM-Joker zugewiesen. Undav, der am Montagabend zum Sieg gegen Ghana (2:1) traf, will aber mehr: "Durch Tore - und auch wichtige Tore - kann sich die Rolle vielleicht verändern." Der Bundestrainer ("eher unwahrscheinlich") machte ihm allerdings wenig Hoffnung.