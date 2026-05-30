Lange gab es Gerüchte um eine mögliche Vertragsverlängerung von VfB-Topscorer Deniz Undav. Jetzt ist die Entscheidung um den 29-jährigen wohl gefallen, wie mehrere Medien berichten.

Deniz Undav wird offenbar auch in den kommenden Jahren für den VfB Stuttgart auf Torejagd gehen. Wie der "kicker" nach dem 4:0 des DFB-Teams im WM-Test gegen Finnland berichtet, hat der bislang bis 2027 gebundene Stürmer bereits einen neuen Vertrag bei den Schwaben unterschrieben.

Demnach läuft der neue Kontrakt bis 2029 und beinhaltet zudem eine einjährige Option. Zuvor hatte "Sky" vermeldet, dass Undav und der VfB Einigkeit über einen Vertrag bis mindestens 2029 erzielt hätten. Das entscheidende Treffen soll demnach am Freitagabend stattgefunden haben.

Bei den finanziellen Dimensionen handelt es sich wohl um einen neuen Vereinsrekord. Dem Bericht zufolge kassiert Undav eine Signing Fee von drei Millionen Euro und verdient zukünftig bis zu sechs Millionen Euro pro Saison.

Von diesen Zahlen schreibt auch der "kicker", der zudem betont, dass keine Ausstiegsoption vereinbart worden sei. Ein wichtiges Detail, denn somit könnten die Stuttgarter eine etwaige Ablöse frei verhandeln, würden am längeren Hebel sitzen.

Demnach soll Anfang der ersten Juni-Woche Vollzug gemeldet werden. Mit seinem Doppelpack gegen Finnland unterstrich Undav gerade erst wieder seine starke Form. Damit steht er nun bei sechs Toren in acht Länderspielen.