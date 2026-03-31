Bundesliga
Borussia Dortmund: Waldemar Anton heiß begehrt: Europäische Topklubs jagen wohl den BVB-Star
Veröffentlicht:von ran
ran Fußball
BVB: Schlotterbeck-Hammer! Verlängerung wohl in weiter Ferne
Videoclip • 04:17 Min
Waldemar Anton ist beim BVB ein wichtiger Pfeiler. Der Abwehrspieler weckt aber auch das Interesse europäischer Topklubs.
In Diensten der deutschen Fußball-Nationalmannschaft kam Abwehrspieler Waldemar Anton bei den vergangenen beiden Länderspielen gegen die Schweiz und Ghana nicht zum Einsatz. Bundestrainer Julian Nagelsmann versicherte dennoch, dass der Dortmunder für das Team enorm wichtig sei. Zudem verriet er, dass der 29-Jährige sein WM-Ticket quasi schon sicher habe.
Auch bei den Schwarz-Gelben ist Anton ein wichtiger Teil des Kaders, gilt als Wortführer in der Defensive – und als Lautsprecher in der Kabine.
Die Qualitäten des Defensivspezialisten haben aber auch andere Klubs erkannt. So berichten "Sky" und die "SportBild", der Verteidiger stehe bei Atletico Madrid und Manchester United auf dem Wunschzettel.
Bemerkenswert ist dabei vor allem das Interesse des spanischen Topklubs. So war das Team von Cheftrainer Diego Simeone bereits vor 2024 an Anton dran, als er vom VfB Stuttgart zum BVB wechselte.
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BVB: Niko Kovac schwärmt von Anton
Vor allem seine robuste Spielweise und seine emotionale Herangehensweise passen wohl exzellent in das Anforderungsprofil von Atletico.
Dass die Borussia ihn so einfach hergibt, davon ist aber nicht auszugehen. Der Führungsspieler steht noch bis 2028 unter Vertrag, der BVB ist zudem wohl um zeitnahe Gespräche ob einer Verlängerung bemüht.
Dazu kommt: Sollte Nico Schlotterbeck das Team verlassen, oder Emre Can die Kapitänsbinde nicht weiter tragen, könnte Anton sogar als Spielführer agieren.
Die Wertschätzung für dem Leader ist in jedem Fall groß. "Der im Hintergrund und im Untergrund arbeitet und versucht, viele auf seine Seite zu ziehen beziehungsweise auf die richtige Schiene zu bringen. Das ist für mich Leadership – sein eigenes Ego hintenanzustellen und die Mannschaft in den Vordergrund zu stellen. Einfach klasse", schwärmte jüngst Trainer Niko Kovac.
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