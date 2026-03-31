Waldemar Anton ist beim BVB ein wichtiger Pfeiler. Der Abwehrspieler weckt aber auch das Interesse europäischer Topklubs.

In Diensten der deutschen Fußball-Nationalmannschaft kam Abwehrspieler Waldemar Anton bei den vergangenen beiden Länderspielen gegen die Schweiz und Ghana nicht zum Einsatz. Bundestrainer Julian Nagelsmann versicherte dennoch, dass der Dortmunder für das Team enorm wichtig sei. Zudem verriet er, dass der 29-Jährige sein WM-Ticket quasi schon sicher habe.

Auch bei den Schwarz-Gelben ist Anton ein wichtiger Teil des Kaders, gilt als Wortführer in der Defensive – und als Lautsprecher in der Kabine.

Die Qualitäten des Defensivspezialisten haben aber auch andere Klubs erkannt. So berichten "Sky" und die "SportBild", der Verteidiger stehe bei Atletico Madrid und Manchester United auf dem Wunschzettel.

Bemerkenswert ist dabei vor allem das Interesse des spanischen Topklubs. So war das Team von Cheftrainer Diego Simeone bereits vor 2024 an Anton dran, als er vom VfB Stuttgart zum BVB wechselte.