ran Fußball Champions League - Fans rösten Wirtz und Liverpool: "Kneipenmannschaft" Videoclip • 02:08 Min Link kopieren Teilen

Beim FC Barcelona richtet sich der Ärger nach der Niederlage in der Champions League gegen Atletico Madrid vor allem gegen Schiedsrichter Istvan Kovacs und sein Team.

Mit dem Schlusspfiff hastete Hansi Flick aufs Feld und suchte das Gespräch mit Schiedsrichter Istvan Kovacs, doch an der bitteren Niederlage des FC Barcelona im Viertelfinale der Champions League änderte auch die Diskussion über vermeintliche Fehlentscheidungen nichts. Und während der deutsche Trainer noch mit dem 0:2 (0:1) gegen Atlético Madrid haderte, setzte Ronald Araújo bereits den Ton fürs Rückspiel. Champions League: Barcelona nach Rot vor dem Aus - PSG dominiert harmlose Reds "Diese Mannschaft kann das schaffen. Davon bin ich überzeugt", sagte der Verteidiger mit Blick aufs Duell in Madrid am Dienstag (ab 21.00 Uhr im Liveticker): "Wir haben es schon oft bewiesen. Es ist schwer, in ihrem Stadion zu spielen. Wenn es jemand schaffen kann, dann wir. Wir werden sie angreifen, selbst in ihrer Hälfte."

Flick bei Cubarsí-Platzverweis unschlüssig Flick ärgerte sich über den Platzverweis gegen Pau Cubarsí (44./Rote Karte), der das Spiel geprägt hatte. "Ich weiß nicht, es hätte eine Rote Karte sein können, oder auch nicht", sagte der frühere Bundestrainer: "Ich bin mir nicht sicher, ob er ihn genug berührt hat. Der Ball war hinter ihm." Zudem monierte er eine weitere Schiedsrichter-Entscheidung, bei der es nach seiner Sicht Platzverweis und Elfmeter für Barcelona hätte geben müssen. Atléticos Torhüter Juan Musso hatte einen Abstoß zu Marc Pubill gespielt, der den Ball mit der Hand stoppte und den Abstoß erneut ausführte. "Ich verstehe nicht, warum der VAR nicht eingegriffen hat. Fehler passieren, aber was bringt der VAR in solchen Situationen?", sagte Flick. Pikant: Mit Christian Dingert war der VAR mit einem Deutschen besetzt.

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