Champions League: Barcelona nach Rot vor dem Aus - PSG dominiert harmlose Reds

ran Fußball FC Bayern - Manuel Neuer lässt Reporter abblitzen: "Bist zu spät" Videoclip • 06:36 Min Link kopieren Teilen

Nach einer bitteren Niederlage steht Hansi Flick mit dem FC Barcelona vor dem Aus im Viertelfinale der Champions League. Ein Platzverweis wird zum Knackpunkt. Der FC Liverpool um Florian Wirtz verliert bei Titelverteidiger Paris Saint-Germain verdient.

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Barca trotz Unterzahl überlegen, aber glücklos In der 18. Minute jubelte Barcelona über die vermeintliche Führung, doch Torschütze Rashford stand beim Zuspiel von Yamal im Abseits. Kurz darauf scheiterte der Engländer an Atleticos Torhüter Juan Musso (30.). Dann folgte der Schock für Barcelona: Álvarez passte den Ball auf Giuliano Simeone, der von Cubarsí zu Fall gebracht wurde. Schiedsrichter Istvan Kovacs zeigte zunächst Gelb, revidierte seine Entscheidung nach Sichtung der Videobilder und schickte den Innenverteidiger vom Platz. Barcelona stemmte sich in Unterzahl gegen die Niederlage und war überlegen. Rashford verpasste unmittelbar nach der Pause den Ausgleich (50.). Dann wehrte Torhüter Musso einen wuchtigen Freistoß des Engländers ab (52.) - auf der Gegenseite verwertete der frühere Leipziger Sörloth die erste Atletico-Chance in der zweiten Halbzeit. Kommentar: Dieser Neuer kann Bayern zum Titel tragen

Mohamed Salah über komplette Spielzeit auf der Bank Der FC Liverpool um Florian Wirtz muss stark um den Einzug ins Halbfinale der Champions League bangen. Die Reds des angeschlagenen Trainers Arne Slot unterlagen im Viertelfinal-Hinspiel bei Titelverteidiger Paris Saint-Germain verdient mit 0:2 (0:1). Ein abgefälschter Schuss von Désiré Doué brachte den Gastgebern schon in der 11. Spielminute die Führung. Chwitscha Kwarazchelia (65.) erhöhte nach dem Seitenwechsel für die überlegenen Franzosen, die bei einem Weiterkommen auf den Sieger des Duells zwischen dem FC Bayern und Real Madrid (Hinspiel 2:1) treffen würden. Slot, der spätestens nach dem schmerzlichen 0:4 im FA Cup bei Manchester City zunehmend unter Druck steht, setzte Topstar Mohamed Salah auf die Bank. Auch mit einer defensiven Fünferkette geriet Liverpool schnell unter Druck und hatte mit den quirligen PSG-Offensivstars um Weltfußballer Ousmane Dembélé Probleme.

Elfmeter für PSG nach Videobeweis zurückgenommen Auch nach dem Wechsel blieb Paris gefährlich, Dembélé ließ zunächst die große Möglichkeit auf den zweiten Treffer aus (53.), der dann aber doch fiel. Es drohte für Liverpool gar noch schlimmer zu kommen, doch Schiedsrichter José Maria Sanchez Martinez nahm einen Foulelfmeter für das Team von Luis Enrique nach Ansicht der Videobilder zurück (72.). In der vergangenen Saison war Liverpool im Achtelfinale an PSG gescheitert. Zwar gewannen die Reds in Frankreich 1:0, nach dem 0:1 an der Anfield Road aber setzte sich Paris im Elfmeterschießen (4:1) durch. Slots Team muss sich im Rückspiel am kommenden Dienstag mächtig steigern, um nicht wieder gegen die Pariser auszuscheiden.

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