Champions League: Dieser Hammer-Gegner wartet auf den FC Bayern im Halbfinale

Der FC Bayern hat im Viertelfinale Real Madrid förmlich niedergerungen. Im Halbfinale wartet ein harter Brocken. Wie sieht der Weg ins Finale aus?

Der FC Bayern München hat in der laufenden Saison große Pläne – auch in der Champions League. Nach dem Viertelfinal-Aus in der Vorsaison soll in diesem Jahr wieder der Finaleinzug gelingen.

Alles andere als ein einfaches Unterfangen, blickt man auf den Weg der Münchner.

Nach dem ungefährdeten Weiterkommen gegen Atalanta Bergamo im Achtelfinale wartete im Viertelfinale Real Madrid. Im Bernabeu Stadion siegten die Münchner mit 2:1 und verschafften sich eine glänzende Ausgangsposition fürs Rückspiel. Dort gab es einen offenen Schlagabtausch mit den Königlichen und mit einem wilden 4:3 der Einzug in das Halbfinale der Königsklasse.