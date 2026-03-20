Champions League
FC Bayern: Uli Hoeneß warnt vor Real Madrid und macht Ansage an Eintracht Frankfurt
Aktualisiert:von ran.joyn.de
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FC Bayern - Harry Kane furchtlos vor Real: "Keine Angst vor niemandem"
Videoclip • 05:13 Min
Vor dem Champions-League-Kracher gegen Real Madrid warnt Bayerns Ehrenpräsident die Münchner vor den Königlichen.
Auf den FC Bayern wartet in der Champions League eine große Herausforderung. Nach dem Weiterkommen gegen Atalanta Bergamo trifft der deutsche Rekordmeister im Viertelfinale auf Angstgegner Real Madrid.
Seit 2014 konnte sich der FCB nicht mehr gegen die Königlichen durchsetzen, scheiterte seither viermal an den Madrilenen.
Vor dem neuerlichen Kracher hat Bayern-Ehrenpräsident Uli Hoeneß die Situation analysiert und die Bayern gewarnt. "Die spielen gar nicht so gut Fußball, aber die sind überragend an Routine, die sind auf den Punkt fit", konstatierte er laut "SportBild" bei einer Veranstaltung der Frankfurt School of Finance & Management in Frankfurt am Main.
"Die sind in der Meisterschaft wieder mal gar nicht so gut, aber sie können von ihrem Erfahrungsschatz leben", erklärte der 74-Jährige: "Es ist total vermessen, von einem Weiterkommen auszugehen."
Hoeneß gegen Real vorsichtig optimistisch - Ansage an Eintracht Frankfurt
Trotz aller Vorsicht ist Hoeneß durchaus optimistisch: "Wir haben lange nicht so große Chancen gehabt vom spielerischen Niveau wie in diesem Jahr."
Beim Blick auf die noch drei möglichen Titelchancen der Bayern wurde Hoeneß derweil ebenfalls deutlich. "Ich würde sagen, deutscher Meister werden wir", zeigte er sich sebstbewusst.
Das Pokal-Halbfinale gegen Bayer Leverkusen bezeichnete er als "schwere" Aufgabe und gegen Real ist ohnehin alles möglich: "Da kann man nicht sagen, man gewinnt die Champions League."
Einen Finanztipp gab es noch an Eintracht Frankfurt: "Ich persönlich bin kein großer Freund vom Verkauf von guten Spielern. Und das wird Axel Hellmann auch noch begreifen, dass man auf die Dauer eben bei jedem Verkauf auch Substanz verliert. Es ist schön, wenn man mal 50, 60 Millionen kriegt, aber was ist die Konsequenz?"
Die Eintracht spielt eine insgesamt eher durchwachsene Saison in der Bundesliga.
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