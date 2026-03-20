FC Bayern: Uli Hoeneß warnt vor Real Madrid und macht Ansage an Eintracht Frankfurt

Vor dem Champions-League-Kracher gegen Real Madrid warnt Bayerns Ehrenpräsident die Münchner vor den Königlichen.

Auf den FC Bayern wartet in der Champions League eine große Herausforderung. Nach dem Weiterkommen gegen Atalanta Bergamo trifft der deutsche Rekordmeister im Viertelfinale auf Angstgegner Real Madrid.

Seit 2014 konnte sich der FCB nicht mehr gegen die Königlichen durchsetzen, scheiterte seither viermal an den Madrilenen.

Vor dem neuerlichen Kracher hat Bayern-Ehrenpräsident Uli Hoeneß die Situation analysiert und die Bayern gewarnt. "Die spielen gar nicht so gut Fußball, aber die sind überragend an Routine, die sind auf den Punkt fit", konstatierte er laut "SportBild" bei einer Veranstaltung der Frankfurt School of Finance & Management in Frankfurt am Main.

"Die sind in der Meisterschaft wieder mal gar nicht so gut, aber sie können von ihrem Erfahrungsschatz leben", erklärte der 74-Jährige: "Es ist total vermessen, von einem Weiterkommen auszugehen."