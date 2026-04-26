Champions League
Paris St. Germain vs. FC Bayern München: Entscheidung bei Karl und Bischof wohl gefallen - News-Ticker zum CL-Kracher
Aktualisiert:von ran.de
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Videoclip • 02:42 Min
Der FC Bayern München muss in der Champions League bei Paris St. Germain antreten. ran präsentiert alle Informationen zum Halbfinal-Showdown in der Königsklasse im Ticker.
Am Dienstagabend ist es soweit. Paris Saint-Germain empfängt den FC Bayern München zum Halbfinal-Hinspiel in der Champions League (ab 21:00 Uhr im Liveticker).
Die wichtigsten Informationen zu dem Aufeinandertreffen der Giganten fasst ran im Liveticker zusammen.
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+++ 26. April, 23:35 Uhr: Bischof und Karl wohl nicht dabei +++
Während Paris aller Voraussicht nach in Bestbesetzung antreten wird, haben die Bayern mit etwas größeren Personalsorgen zu kämpfen.
Neben Serge Gnabry und Raphael Guerreiro werden aller Voraussicht nach auch Lennart Karl und Tom Bischof ausfallen.
Wie die "Bild" berichtet, befinden sich die beiden Youngster noch im Aufbautraining und werden darauf vorbereitet, im Rückspiel wieder eine Option zu sein.
Karl hatte sich vor gut zwei Wochen einen Muskelfaserriss zugezogen. Nur fünf Tage später verkündeten die Bayern, dass auch Bischof aufgrund eines Muskelfaserrisses vorerst ausfallen werde.
Insbesondere in der Offensive haben die Bayern - abgesehen von Nicolas Jackson - kaum noch eine wirkliche Alternative zum Stammpersonal.
+++ 26. April, 15:40 Uhr: Nächster Bayern-Star fällt verletzt aus +++
Der FC Bayern gab am Sonntagnachmittag bekannt, dass sich Raphael Guerreiro am Samstag in der Bundesliga beim 4:3-Sieg in Mainz einen Muskelfaserriss im linken, hinteren Oberschenkel zugezogen hat.
Laut Informationen der "Sport Bild" soll der 32-Jährige wohl mindestens zwei Wochen ausfallen. Damit verpasst er beide Spiele gegen PSG.
Guerreiros Vertrag beim deutschen Rekordmeister läuft im Sommer aus. Der FCB gab bereits bekannt, dass der Portugiese den Verein nach drei Saisons verlassen wird.
Neben dem Portugiesen fehlt den Münchnern in Paris sicher auch Serge Gnabry, für den die Saison wegen einer Adduktorenverletzung bereits beendet ist. Auch für Lennart Karl und Tom Bischof könnte die Partie zu früh kommen. Beide pausieren wegen eines Muskelfaserrisses.
+++ 26. April, 14:10 Uhr: Schiedsrichter steht fest - Schlechtes Omen für den FCB? +++
Der Schiedsrichter für das Hinspiel im Champions-League-Halbfinale zwischen Paris Saint-Germain und dem FC Bayern München steht fest: Der Schweizer Sandro Schärer darf das Topspiel leiten. Damit können sich Joshua Kimmich und Co. in ihrer Muttersprache mit dem Schiedsrichter unterhalten.
Schärer gilt als einer der aufstrebenden Schiedsrichter in Europa. Der 37-Jährige ist seit 2015 international tätig. Unter anderem pfiff er den UEFA Supercup 2024 zwischen Real Madrid und Atalanta Bergamo (2:0) und das Nations-League-Finale 2025, das Portugal im Elfmeterschießen gegen Spanien gewann.
In der Königsklasse leitete er in dieser Saison erst drei Partien, unter anderem den 4:0-Heimsieg von PSG gegen Atalanta und die 2:3-Niederlage von Eintracht Frankfurt gegen Qarabag Agdam.
Zuletzt pfiff Schärer die Bayern in der Champions League bei ihrer 1:2-Niederlage im Viertelfinal-Hinspiel gegen Inter Mailand in der vergangenen Saison. Nach einem 2:2 im Rückspiel in Mailand platzte der Traum vom erneuten "Finale dahoam" beim Rekordmeister. Die Ansetzung des Eidgenossen könnte also als ein schlechtes Omen angesehen werden.
+++ 24. April, 17:30 Uhr: Gute Nachrichten für PSG vor Bayern-Kracher +++
Aufatmen bei Paris Saint-Germain. Vor dem Ligaspiel am Samstag bei SCO Angers - und dementsprechend auch vor dem Königsklassen-Kracher gegen den FC Bayern am kommenden Dienstag - hat sich Außenverteidiger Nuno Mendes wieder fit gemeldet.
Im Viertelfinal-Rückspiel der Champions League gegen den FC Liverpool hatte sich der Portugiese verletzt, seitdem hatte er gefehlt.
Nach wie vor verletzt ist derweil Landsmann Vitinha. Der Mittelfeldstratege laboriert an einer Entzüdung der rechten Ferse und arbeitet aktuell nur individuell.
Dennoch machen sich die Pariser Hoffnungen auf einen Einsatz in der Königsklasse, entwickle sich die Verletzung doch "günstig", wie der Verein mitteilte.
Ob er für das Hinspiel gegen die Münchner aber wirklich in Frage kommt, konnte Trainer Luis Enrique zuletzt nicht beantworten.
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