ran Fußball Bundesliga BVB-Fans trotz Gala am Limit: "Nicht zu ertragen!" Videoclip • 01:55 Min Link kopieren Teilen

Der zunehmend in der Kritik stehende Nick Woltemade hat nun in den sozialen Medien ein Zeichen gesetzt und seinen eigenen Klub Newcastle United gecancelt.

Nach nun schon zahlreichen Spielen ohne Tor und dem Verlust des Stammplatzes gerät Nick Woltemade bei Newcastle United immer mehr in die Kritik. Selbst sein Trainer Eddie Howe hält nicht mehr die Hand über den früheren Stuttgarter Torjäger, sondern kritisierte den 24-Jährigen zuletzt öffentlich. FC Arsenal: Verletzungssorgen bei Kai Havertz - Arteta-Aussage lässt aufhorchen "Wie bei jedem Spieler, der nicht spielt, müssen sie ihren Wert im Training zeigen", sagte Howe zuletzt über Woltemade und auch dessen Stürmer-Kollegen Yoane Wissa. Das Duo wurde von den "Magpies" zusammen für kolportierte 133 Millionen Euro Ablöse verpflichtet.

Woltemade löscht Newcastle aus seiner Insta-Bio Nachdem Woltemade in der Premier League bei der 0:1-Niederlage beim FC Arsenal erneut nur als Joker ab der 75. Minute zum Einsatz gekommen war, reagierte der 1,98-Meter-Hüne am Tag darauf in den sozialen Medien. Er löschte seinen Arbeitgeber Newcastle United aus der Instagram-Bio, postete außerdem kurz zuvor Bilder von sich im Newcastle-Trikot ohne sogenannte Caption, also Bildbeschreibung.

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Artikel von Howe-Vertrauten als Auslöser? Fans von Newcastle United, die den zeitlichen Ablauf von Woltemades Social-Media-Aktivitäten rekonstruierten, sehen einen Artikel von Luke Edwards für den "Telegraph" als möglichen Auslöser für das Löschen des Links zu seinem Klub. In diesem Artikel von Edwards, der als Vertrauter von NUFC-Coach Howe gilt, hagelt es heftige Kritik an den Angreifern des Klubs, vor allem an Woltemade, der auch das Artikel-Bild ziert. "Ihnen fehlt ein erstklassiger Mittelstürmer, der regelmäßig in der Premier League Tore erzielen kann, und das hat ihre Saison ruiniert", heißt es in dem Bericht unter anderem.

Harte Kritik: Woltemade zu schwach als Zielspieler für die Premier League Zudem bezeichnete Edwards Stürmer-Star Woltemade als "ein Rätsel, das Newcastle noch nicht gelöst hat". Edwards zweifelt zudem Woltemades Tauglichkeit als Zielspieler an. "Das Problem war, dass die gegnerischen Mannschaften schnell erkannten, dass er in der Luft nicht stark genug war und als Zielspieler leicht vom Ball getrennt werden konnte", analysierte der Journalist: "Er brauchte zu viel Zeit am Ball, und solange er vom Tor ferngehalten wurde, konnte er keine Gefahr darstellen." Woltemade ist in der Premier League nun schon seit dem 20. Dezember 2025 ohne Treffer. Bis dahin erzielte der deutsche Nationalspieler aber immerhin sieben Tore in Englands Oberhaus für Newcastle. Die "Magpies" spielen eine sehr enttäuschende Saison, liegen nach 34 Spieltagen mit 42 Punkten nur auf Rang 14.

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