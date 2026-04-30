ran Fußball Netzreaktionen zum geleakten Wiesn-Trikot der Bayern Videoclip • 01:01 Min Link kopieren Teilen

Im englischen Habfinale hat sich Nottingham Forrest einen Vorteil fürs Rückspiel erspielt. Stefan Ortega blieb dabei zum zweiten Mal in Folge in der Europa League ohne Gegentreffer.

Außenseiter Nottingham Forest hat im englischen Halbfinale der Europa League den ersten Schritt zum Einzug ins Endspiel gemacht. SC Freiburg wie im Rausch: Bundesliga darf zu Recht vom europäischen Double träumen - ein Kommentar Der Tabellen-16. der Premier League gewann im ersten Duell der früheren Europapokalsieger der Landesmeister gegen Aston Villa 1:0 (0:0) und geht mit einem knappen Vorsprung in das Rückspiel in einer Woche.

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