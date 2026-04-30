Europa League
Europa League: Ortega und Nottingham legen im englischen Duell vor
Veröffentlicht:von SID
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Videoclip • 01:01 Min
Im englischen Habfinale hat sich Nottingham Forrest einen Vorteil fürs Rückspiel erspielt. Stefan Ortega blieb dabei zum zweiten Mal in Folge in der Europa League ohne Gegentreffer.
Außenseiter Nottingham Forest hat im englischen Halbfinale der Europa League den ersten Schritt zum Einzug ins Endspiel gemacht.
Der Tabellen-16. der Premier League gewann im ersten Duell der früheren Europapokalsieger der Landesmeister gegen Aston Villa 1:0 (0:0) und geht mit einem knappen Vorsprung in das Rückspiel in einer Woche.
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Nottingham Forrest: Ortega zum zweiten Mal in Folge mit weißer Weste
Chris Wood erzielte per Handelfmeter nach Videobeweis die Führung für die Gastgeber (71.), Lucas Digne war der Ball an den ausgestreckten Arm gesprungen.
Die erste gute Möglichkeit hatten die Gäste, als der ehemalige Bielefelder Stefan Ortega sich bei einem Schuss von Youri Tielemans mächtig strecken musste (10.). Auf der Gegenseite scheiterte Igor Jesus an Emiliano Martinez (33.).
Stefan Ortega, der im Winter von Manchester City kam, behielt zum zweiten Mal hintereinander in der Europa League eine weiße Weste.
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