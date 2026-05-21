ran Fußball DFB-Team - Fans feiern Kader-Nominierung trotz Leaks: "Weltklasse" Videoclip • 01:45 Min Link kopieren Teilen

Das DFB-Team hat bei der WM 2026 eine machbare Gruppe erwischt. Doch nicht nur die Auswahl von Bundestrainer Julian Nagelsmann reist mit Ambitionen nach Amerika. Die Entwicklungen im News-Ticker.

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+++ 21. Mai: Nadiem Amiri überraschend dabei +++ Für eine kleine Überraschung sorgte der Bundestrainer bereits vor der offiziellen Nominierung: Nadiem Amiri vom 1. FSV Mainz 05 fährt mit zur WM. Der Name kommt ein wenig aus dem Nichts: Beim vergangenen Lehrgang fehlte Amiri, auch von Insidern wurde der Name bisher nicht geleakt. Auch interessant: WM-Kader 2026: Übertragung der Nagelsmann-Nominierung jetzt live im TV & Joyn-Livestream

+++ 21. Mai: Brown und Leweling sind dabei +++ Hinter den Nominierungen von Jamie Leweling vom VfB Stuttgart und Nathaniel Brown von Eintracht Frankfurt stand ein kleines Fragezeichen. Wie der DFB nun offiziell bestätigte, sind beide mit im Kader.

+++ 21. Mai: DFB veröffentlicht Nominierungen stückweise +++ Der DFB reagiert offenbar auf die Leaks der Kadernominierung und verkündete wenige Stunden vor der offiziellen Bekanntgabe die erste Personalie selbst. Joshua Kimmich wird als Kapitän der Mannschaft naturgemäß dabei sein. Der DFB bestätigte die Personalie in einem Kurzvideo. Wenig später wurde auch die Teilnahme von Deniz Undav, Nico Schlotterbeck, Kai Havertz und Jamal Musiala bestätigt.

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+++ 20. Mai: Weiterer BVB-Star wohl dabei +++ Maximilian Beier galt als Wackelkandidat im WM-Kader. Wie "Sky" berichtet, ist der BVB-Stürmer im 26er-Kader für die WM aber dabei. Der 23-Jährige kam unter Bundestrainer Julian Nagelsmann bisher auf sieben Länderspiele. Sein DFB-Debüt gab er kurz vor der EM 2024. Auch interessant: Babbel von Nagelsmann genervt: "Einfach eine Katastrophe"

+++ 20. Mai: Torwart-Trio wohl komplett +++ Kaum eine Position wird derzeit so sehr diskutiert wie die des Torhüters in der deutschen Nationalmannschaft. Neben Comebacker Manuel Neuer und Oliver Baumann wird Alexander Nübel als dritter Keeper nominiert. ran wurden entsprechende Meldungen von "Bild" und "Sky" bestätigt. Zudem wird auch Jonas Urbig als zusätzlicher Trainingstorhüter mit nach Nordamerika reisen. Er soll demnach aber nicht Teil des offiziellen 26-Mann-Kaders sein. Mehr zum Thema: DFB-Team: WM-Kader fliegt Nagelsmann schon vor Bekanntgabe um die Ohren Und: DFB-Team: Julian Nagelsmann legt sich auf kuriose Torwart-Konstellation fest

+++ 20. Mai: Innenverteidiger stehen wohl fest +++ Julian Nagelsmann hat für die Weltmeisterschaft laut "Bild" vier Innenverteidiger nominiert. Demnach stehen Waldemar Anton, Jonathan Tah, Nico Schlotterbeck und Antonio Rüdiger im Kader für das Turnier. Eintracht-Kapitän Robin Koch wird damit offenbar nicht nominiert. Auch interessant: DFB-Kader ohne Bisseck: Nagelsmanns Verzicht ergibt keinen Sinn

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+++ 20. Mai: Gladbach-Kapitän wohl nicht dabei +++ Nicht mit dabei ist hingegen wohl Tim Kleindienst. Das zumindest berichtet "Sky". Der Stürmer von Borussia Mönchengladbach stand aufgrund von Verletzungen in dieser Spielzeit insgesamt nur zehn Minuten auf dem Platz. Trotzdem wurden dem 30-Jährigen zuletzt Außenseiterchancen auf eine Nominierung eingeräumt.

+++ 20. Mai: Ein Shootingstar und ein frisch gekürter Meister offenbar nominiert +++ Nathaniel Brown und Kai Havertz werden wohl mit zur WM fahren. Das berichten die "Bild" und "Sky". Vor allem Kai Havertz musste nach einer verletzungsgeplagten Spielzeit kämpfen, um rechtzeitig fit zu werden. Im Saisonendspurt zeigte der Linksfuß im Trikot des FC Arsenal aber gute Leistungen. Zuletzt gewann er den Titel in der Premier League. Im Finale der Champions League trifft er mit den "Gunners" auf Paris Saint-Germain.

+++ 19. Mai: WM-Entscheidung um Lennart Karl wohl gefallen +++ Große Freude bei Lennart Karl: Der Bayern-Youngster gehört zum deutschen WM-Kader, das berichtet die "Bild". Demnach hat Bundestrainer Nagelsmann den 18-Jährigen telefonisch über seine Nominierung informiert. Karl hatte erst vor wenigen Monaten sein Debüt für die Nationalmannschaft gegeben, zuvor war er in der U21 aktiv. Das Juwel überzeugte in dieser Saison mit starken Zahlen und brachte es für die Münchner unter anderem auf neun Tore und acht Vorlagen.

+++ 19. Mai: WM-Enttäuschung für Italien-Legionär +++ Enttäuschung für Yann Aurel Bisseck. Der Innenverteidiger gehört laut ran-Informationen nicht zum deutschen WM-Kader. Der 25-Jährige hatte bei Inter Mailand eigentlich eine starke Saison gespielt und den Gewinn von Meisterschaft und Pokal gefeiert. Sein Einsatz in der Nations League Mitte März 2025 bleibt vorerst aber sein einziges Länderspiel.

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+++ 19. Mai: Fanliebling bleibt offenbar zuhause +++ Bittere Nachricht für Niclas Füllkrug. Laut "Bild" und "Sport Bild" ist aus Kreisen der AC Mailand zu hören, dass der Stürmer nicht zum deutschen WM-Kader gehören wird. Demnach habe Bundestrainer Nagelsmann dem 33-Jährigen seine Entscheidung bereits am Telefon mitgeteilt. Grund für das Aus: Auf Klubebene hatte der Routinier eine schwierige Saison. Erst lief es bei West Ham nicht, dann konnte er auch bei Milan nicht richtig durchstarten. In 19 Serie-A-Spielen gelang ihm nur ein Tor. Der Fanliebling, der unter seinem Spitznamen "Lücke" bekannt ist, lieferte in der Vergangenheit im DFB-Trikot fast immer wieder ab. So traf er in 24 Länderspielen 14 Mal. Bei der EM 2024 war er noch einer der Leistungsträger.

+++ 19. Mai: Ohne ein Länderspiel: Nagelsmann nimmt wohl Köln-Juwel mit +++ Mehr und mehr Namen werden in Bezug auf die Kader-Nominierung von Julian Nagelsmann bekannt. Laut "Kölner Stadtanzeiger" hat der Bundestrainer Köln-Juwel Said El Mala bei einem Anruf nun darüber informiert, dass er zum DFB-Aufgebot gehört. Das Besondere: Der 19-Jährige hat bislang noch nicht ein einziges Länderspiel für die A-Nationalmannschaft absolviert. Im vergangenen November wurde er erstmals zum DFB-Team berufen, kam gegen Luxemburg und die Slowakei aber nicht zum Einsatz. Die Forderung des Trainers damals: Der Offensivspieler müsse in Köln zum Stammspieler werden - und defensiv besser mitarbeiten. Beide Forderungen konnte er in der Rückrunde erfüllen.

+++ 19. Mai: Stuttgart-Trio wohl an Bord Die nächsten DFB-Nominierungen für die Weltmeisterschaft 2026 scheinen durchgesickert zu sein. Wie "Sky" berichtet, steht das Stuttgart-Trio um Deniz Undav, Jamie Leweling und Angelo Stiller im Kader für das Turnier. Demnach hat Bundestrainer Julian Nagelsmann die Spieler am heutigen Dienstag informiert. Nicht mit dabei sind hingegen Chris Führich, Maximilian Mittelstädt und Joshua Vagnoman. Offen bleibt zudem, ob Alexander Nübel sich über eine Nominierung freuen darf.

+++ 19. Mai: BVB-Star wohl fix bei der WM dabei Nach und nach scheint der Kader von Bundestrainer Julian Nagelsmann Formen anzunehmen: Wie die "Sport Bild" berichtet, wird Felix Nmecha von Borussia Dortmund in den USA, Kanada und Mexiko mit dabei sein. Ähnlich wie bei Manuel Neuer, Oliver Baumann und Robert Andrich soll der Bundestrainer auch dem BVB-Star seine Entscheidung per Anruf mitgeteilt haben. Wegen eines Außenbandrisses im Knie Ende März war Nmechas Nominierung zeitweise auf der Kippe gestanden. Am vergangenen Wochenende absolvierte der Mittelfeld-Strategie die vollen 90 Minuten gegen Werder Bremen - nun winkt dem 25-Jährigen möglicherweise ein Stammplatz im DFB-Team.

+++ 19. Mai: Andrich droht das WM-Aus: Nagelsmann plant offenbar ohne Leverkusens Kapitän +++ Robert Andrich wird bei der Weltmeisterschaft 2026 in den USA, Kanada und Mexiko offenbar nicht zum deutschen Aufgebot gehören. Nach Informationen von "RTL" hat Bundestrainer Julian Nagelsmann dem Mittelfeldspieler von Bayer Leverkusen mitgeteilt, dass er keinen Platz im WM-Kader erhält. Der finale Kader soll am Donnerstag offiziell bekannt gegeben werden. Für Andrich wäre die Entscheidung ein bitterer Rückschlag. Noch bei der Heim-EM 2024 gehörte der 31-Jährige zu den festen Größen im DFB-Team und kam in allen Partien zum Einsatz. Insgesamt steht der Leverkusener bislang bei 19 A-Länderspielen. Seit Sommer 2025 spielte Andrich in den Planungen Nagelsmanns allerdings immer seltener eine Rolle. Sein letzter Einsatz war ein kurzer Auftritt beim 1:0 gegen Nordirland in der WM-Qualifikation im Oktober 2025. In den folgenden Länderspielphasen im November und März wurde er gar nicht mehr nominiert. Dabei hatte sich Andrich zuletzt noch kämpferisch gezeigt. Nach dem DFB-Pokal-Halbfinale von Bayer Leverkusen gegen den FC Bayern sagte er bei "Sky": "Ich habe noch keinen Urlaub gebucht, die Hoffnung stirbt zuletzt." Zudem betonte er: "Ich will dabei sein und ich habe etwas, was einer Gruppe sehr guttut." Für Andrich scheint die Entscheidung aber bereits gefallen zu sein: Der Leverkusener Kapitän muss die WM demnach vor dem Fernseher verfolgen.

+++ 18. Mai: Hitzlsperger äußert Verdacht wegen Nagelsmann und Neuer +++ Welchen Torhüter nimmt Julian Nagelsmann als Nummer eins mit zur WM? Ex-Nationalspieler Thomas Hitzlsperger glaubt, dass nur die am Samstag im Spiel des FC Bayern gegen den 1. FC Köln erlittene Wadenverletzung von Manuel Neuer bislang verhindert hat, dass der Bundestrainer das Comeback des Bayern-Keepers verkündet. "Vielleicht hat er vorgehabt, zu sagen, dass Manuel Neuer die neue Nummer eins ist, und dann verletzt er sich gegen Köln. Und dann merkt er, er kann es doch nicht sagen", sagte Hitzlsperger im "BR". So habe Nagelsmann mit der Blessur von Neuer "ein bisschen Pech" gehabt - zumal "eine ideale Vorbereitung" anders aussehe. Zuletzt wurde immer wieder über eine Neuer-Rückkehr ins DFB-Team spekuliert, im "ZDF-Sportstudio" wollte Nagelsmann entsprechende Fragen am Samstagabend aber nicht beantworten. Klar ist für Hitzlsperger: Die Kommunikation von Nagelsmann - auch gegenüber der bisherigen Nummer eins Oliver Baumann - ist verbesserungswürdig: "Ich habe in den letzten Tagen häufig das Wort Eiertanz gelesen. Ich glaube, das trifft es ganz gut. Eigentlich denkt man, es sind nur Profis am Werk – auch kommunikativ." Auch in der Causa Deniz Undav, den Nagelsmann nach einem Tor für das DFB-Team öffentlich kritisiert hatte, äußerte der 44-Jährige Kritik. "Wenn er Undav nach einem Siegtor infrage stellt und sagt, er hätte das Tor nicht erzielt, wenn er von Anfang an gespielt hätte, dann frage ich: Wozu? Das hätte man anders lösen können. Da wirkt es so, als trägt er dazu bei, das Ganze auch noch zu schwächen. Und das ist unnötig." Und weiter: "Es täte gut, wenn er Leute an seiner Seite hätte, die ihn gut beraten würden. Wenn ich auf die letzten Monate zurückblicke, würde ich behaupten: Die Beratung hat nicht gut funktioniert", betonte Hitzlsperger. Mehr zum Thema: WM 2026: Bundestrainer Julian Nagelsmann trifft offenbar Torwart-Entscheidung Und: WM 2026: Bekanntgabe des deutschen Kaders live im TV und im Stream Sowie: Manuel Neuer und das DFB-Team: Vom Rücktritt bis zur möglichen Nummer 1 bei der WM 2026: Die Chronik der Torwart-Achterbahn

+++ 15. Mai: Völler versteht Hoeneß-Kritik - stellt aber etwas richtig +++ Mit seiner Kritik an einigen Personalentscheidungen von Bundestrainer Julian Nagelsmann hat Uli Hoeneß für Aufsehen gesorgt. Unter anderem plädiert der Ehrenpräsident des FC Bayern München dafür, auf eine eingespielte Elf zu setzen. Nun zeigt Rudi Völler Verständnis für die Äußerungen. "Als Bundestrainer muss man wissen, dass die ganze Nation bestimmte Entscheidungen hinterfragt. Da muss man Kritik aushalten können - auch die von Uli Hoeneß", sagte der DFB-Sportdirektor den Zeitungen der Funke-Mediengruppe. Hoeneß habe "mit seiner Vita das Recht dazu, sich kritisch zu äußern. Das macht er auch bei den Bayern, wo er, so wie ich das verfolgt habe, auch nicht alle heiligspricht." Völler ergänzte, für ihn seien die Aussagen grundsätzlich nicht schlimm, weil er wisse, "dass Uli Julian schätzt und ihn seinerzeit erst unbedingt in München halten und dann später zurückholen wollte". Allerdings gab der Weltmeister von 1990 auch zu bedenken: "Dinge, die faktisch falsch sind, muss man aber auch widerlegen. Zum Beispiel die Sache mit dem Einspielen vor einer WM. Das stellt sich doch ganz anders dar." Hierzu stellte Völler fest: "Es waren bei jedem Spiel seit Start der WM-Qualifikation mindestens fünf, meist sogar mehr potenzielle Stammspieler verletzt." Der einstige Stürmer äußerte sich auch zur Diskussion um einen möglichen WM-Boykott des DFB-Teams. "Die Menschen können auch mal abgelenkt werden von den täglichen Sorgen. Am Ende geht es um Fußball. Deshalb halte ich auch von der ganzen Boykott-Diskussion nichts. Die WM wird stattfinden. Wir sollten das Beste daraus machen und versuchen, uns auf den Fußball zu fokussieren. Und ich freue mich total darauf", hofft Völler auf den Fokus auf die Spiele. Die Spieler würden allerdings auch keinen Maulkorb bekommen: "Jeder kann sagen, was er für richtig hält, aber bitte zum richtigen Zeitpunkt. Nicht so wie in Katar. Was da abgelaufen ist vor dem Japan-Spiel mit der Thematik um die Binde, war schlicht falsch und überflüssig." Im Vorfeld der Auftaktniederlage (1:2) hatte die One-Love-Binde für Vielfalt, Offenheit und Toleranz vor allem in Deutschland den Sport beinahe in den Hintergrund gedrängt.

+++ 14. Mai: USA erlassen Teilnehmern Visumkaution - Fans schauen in die Röhre +++ Die US-Regierung von Präsident Donald Trump passt eine Richtlinie zu Einreisen an. Laut dem "Visa Bond Pilot Program" müssen Staatsangehörige aus 50 Ländern eine Kaution in Höhe von 5.000, 10.000 oder 15.000 US-Dollar hinterlegen, um ein Touristenvisum für die Einreise in die Vereinigten Staaten zu erhalten. Vor dem Turnier kündigte das Außenministerium an, dass bestimmte Teilnehmer und Ticketinhaber keine Visumbürgschaft mehr zahlen müssen. Mora Namdar, US-Staatssekretärin für konsularische Angelegenheiten, erklärte, die Regierung habe "die Visumbürgschaftspflicht für berechtigte Teammitglieder, darunter Spieler, Trainer und Betreuer, die ansonsten alle Voraussetzungen für die Einreise in die USA erfüllen, aufgehoben". Darüber hinaus sollen Fans, die Tickets für die WM haben, ebenfalls von der Kautionspflicht ausgenommen werden, sofern sie bestimmte Bedingungen erfüllen. Aber das Besitzen eines Tickets alleine reicht nicht aus. "Wir erlassen die Visumkaution für berechtigte Fans, die WM-Tickets gekauft und sich für den FIFA-PASS angemeldet haben“, führte Namdar aus. Der FIFA-PASS ist eine Art bürokratischer Expresspass für Inhaber von WM-Tickets. Er soll dabei helfen, innerhalb von sechs bis acht Wochen einen Termin für ein US-Visum in Ländern zu erhalten, in denen die Wartezeiten bisher oft länger waren. Doch Visumkaution entfällt laut Namdar nur für Fans, die sich bereits vor dem 15. April beim FIFA-PASS angemeldet haben. Es profitieren also nur Fans, die sich bereits vor rund einem Monat um ein US-Visum beworben haben. Also vermutlich genau die Fans, die die Kaution wohl hätten hinterlegen können. Fans aus Algerien, Kap Verde, Senegal und der Elfenbeinküste, die auf eine Kautionsentscheidung warten mussten, bevor sie sich um ein Visum bewerben konnten, müssen jetzt also trotzdem bezahlen.