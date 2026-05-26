FC Barcelona: Superstar verabschiedet sich nach 14 Jahren

Nach mehr als 500 Pflichtspielen, 38 Titeln und zwei Ballon d'Or ist Schluss: Alexia Putellas kündigte ihren Abschied an.

Paukenschlag in Spanien: Die zweimalige Weltfußballerin Alexia Putellas wird Triple-Sieger FC Barcelona nach 14 Jahren verlassen.

Wie der frisch gekürte Champions-League-Sieger am Dienstag bekannt gab, wird die Kapitänin ihren auslaufenden Vertrag nicht verlängern und sich am Mittwoch beim letzten Heimspiel im Camp Nou gegen Real Sociedad vom Klub verabschieden.

"Das war’s, jetzt ist es soweit. Es war eine perfekte Geschichte", sagte Putellas in einem Video auf Instagram. "Ich war und werde immer Barca-Fan sein, genau wie ihr. Deshalb möchte ich nicht, dass dies ein trauriger Moment ist. Dies ist nur ein Kapitel, das zu Ende geht. Wir werden uns wiedersehen."

Barca würdigte in seiner Mitteilung "das Vermächtnis einer Spielerin, die dazu beigetragen hat, den Frauenfußball weltweit voranzubringen." Putellas sei in Barcelona "zweifellos zu einer Vereinsikone und einem Vorbild im Weltfußball geworden". Wohin es die spanische Weltmeisterin zieht, ist offen. Von spanischen Medien wird die 32-Jährige mit einem Wechsel zu den London City Lionesses nach England in Verbindung gebracht.