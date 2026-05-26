Relegation heute live: Fürth - Essen im kostenlosen Stream, Free-TV und Live-Ticker

Greuther Fürth und Rot-Weiss Essen kämpfen heute Abend um das letzte Zweitliga-Ticket. So verfolgt ihr das Relegations-Rückspiel zur 2. Bundesliga live im Free-TV, im kostenlosen Livestream und im Live-Ticker.

Rot-Weiss Essen steht heute kurz vor dem Aufstieg in die 2. Bundesliga. Im Hinspiel der Relegation zur 2. Bundesliga konnte sich der Aufstiegsaspirant mit 1:0 gegen Greuther Fürth durchsetzen.

Torben Müsel sorgte mit einem direkt verwandelten Freistoß für das einzige Tor des Abends. Für eine gute Ausgangsposition vor dem Rückspiel reicht das allemal.

Vor dem Rückspiel am heutigen Dienstag (ab 19:50 Uhr live in SAT.1 und auf Joyn) steht Fürth erheblich unter Druck. Die Franken konnten nach dem furiosen Sieg am letzten Spieltag gegen Fortuna Düsseldorf, der ihnen die Relegation überhaupt erst ermöglicht hat, in Essen nicht an die Leistung anknüpfen.

Nun soll vor heimischen Publikum die Wende glücken. Fürth gehörte seit der Saison 1997/98 durchgehend mindestens der 2. Bundesliga an. Diese Serie droht nun zu reißen.