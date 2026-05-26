Kampf um Platz in der 2. Bundesliga
Relegation heute live: Fürth - Essen im kostenlosen Stream, Free-TV und Live-Ticker
Aktualisiert:von ran
2. Bundesliga
RW Essen - Ben Hüning völlig euphorisch: "Unfassbar, dieser Verein"
Videoclip • 01:37 Min
Greuther Fürth und Rot-Weiss Essen kämpfen heute Abend um das letzte Zweitliga-Ticket. So verfolgt ihr das Relegations-Rückspiel zur 2. Bundesliga live im Free-TV, im kostenlosen Livestream und im Live-Ticker.
Rot-Weiss Essen steht heute kurz vor dem Aufstieg in die 2. Bundesliga. Im Hinspiel der Relegation zur 2. Bundesliga konnte sich der Aufstiegsaspirant mit 1:0 gegen Greuther Fürth durchsetzen.
Torben Müsel sorgte mit einem direkt verwandelten Freistoß für das einzige Tor des Abends. Für eine gute Ausgangsposition vor dem Rückspiel reicht das allemal.
Relegation zur 2. Bundesliga: Rückspiel Greuther Fürth - Rot-Weiss Essen am 26. Mai ab 19:50 Uhr live auf Joyn streamen
Vor dem Rückspiel am heutigen Dienstag (ab 19:50 Uhr live in SAT.1 und auf Joyn) steht Fürth erheblich unter Druck. Die Franken konnten nach dem furiosen Sieg am letzten Spieltag gegen Fortuna Düsseldorf, der ihnen die Relegation überhaupt erst ermöglicht hat, in Essen nicht an die Leistung anknüpfen.
Nun soll vor heimischen Publikum die Wende glücken. Fürth gehörte seit der Saison 1997/98 durchgehend mindestens der 2. Bundesliga an. Diese Serie droht nun zu reißen.
Die nächsten Fußball-Übertragungen auf Joyn
- Bald verfügbar
Sonntag, 31.05. 19:15 • Fussball
Sportschau im Livestream
45 MinBald verfügbar
Sonntag, 31.05. 19:15 • Fussball
Sportschau im Livestream
45 Min
- Bald verfügbar
Sonntag, 31.05. 20:15 • Fussball
Fußball-Nationalmannschaft: Deutschland – Finnland im Livestream
210 MinBald verfügbar
Sonntag, 31.05. 20:15 • Fussball
Fußball-Nationalmannschaft: Deutschland – Finnland im Livestream
210 Min
SpVgg Greuther Fürth vs. Rot-Weiss Essen: Wann ist heute Anstoß der Zweitliga-Relegation?
Wettbewerb: Relegation zur 2. Bundesliga, Rückspiel
Datum: Heute (Dienstag, 26. Mai 2026)
Uhrzeit: 20:30 Uhr
Austragungsort: Sportpark Ronhof Thomas Sommer (Fürth)
Läuft die Zweitliga-Relegation zwischen Fürth und Essen heute live im Free-TV?
Ja. Das Spiel wird heute Abend im Free-TV in SAT.1 übertragen. Das "ran Sat.1 Bundesliga"-Team berichtet live vom Ort des Geschehens und geht um 19:50 Uhr auf Sendung. Moderator Matthias Opdenhövel führt heute wieder durch die Vorberichte, ab 20.30 Uhr kommentiert Jonas Friedrich das Relegations-Rpckspiel.
Wer zeigt heute das Hinspiel der Zweitliga-Relegation SpVgg Greuther Fürth vs. Rot-Weiss Essen live im Pay-TV?
Sky ist für die Übertragung im Pay-TV verantwortlich. Dafür benötigt ihr aber einen gültigen Vertrag mit dem Anbieter.
SpVgg Greuther Fürth vs. Rot-Weiss Essen: Wo gibt es heute einen Livestream der Zweitliga-Relegation?
Einen kostenlosen Livestream gibt es auf Joyn und auf ran.joyn.de.
Habt ihr einen Pay-TV-Vertrag bei Sky, seht ihr das Spiel bei Sky Go. Alternativ könnt ihr nach Abschluss eines Abos bei WOW TV auf einen Livestream zugreifen.
Zweitliga-Relegation: Wo gibt's heute einen Liveticker zu SpVgg Greuther Fürth vs. Rot-Weiss Essen?
Auf ran.joyn.de könnt ihr das Spiel zwischen Fürth und Essen live verfolgen.
Übersicht zur Relegations-Übertragung vom Rückspiel SpVgg Greuther Fürth vs. Rot-Weiss Essen
Datum und Uhrzeit: 26. Mai 2026; 20:30 Uhr
Trainer: Heiko Vogel (SpVgg Greuther Fürth), Uwe Koschinat (RWE)
Free-TV: SAT.1
Pay-TV: Sky
Livestream: Joyn, ran.joyn.de, Sky GO, WOW TV
Liveticker: ran.joyn.de
Alle Relegationsspiele zwischen Bundesliga und 2. Liga sowie zwischen dem deutschen Unterhaus und der 3. Liga gibt es vom 21. bis 26. Mai 2026 jeweils ab 19:50 Uhr LIVE in SAT.1 und im kostenlosen Livestream auf Joyn.
Weitere Fußball-News lesen:
Rüdiger-Entscheidung bei Real offenbar gefallen
Bundesliga
Kurioser Grund: DFB verhängt Geldstrafe gegen FC Bayern
Bundesliga
Spektakuläre Bundesliga-Rückkehr von Füllkrug?
WM
Offizielle DFB-Nummern: Baumann muss 1 abgeben
Fußball
Nach City-Abschied: So könnte es für Guardiola weitergehen
WM
WM 2026: Kanada bangt um Alphonso Davies