FIFA-Präsident Gianni Infantino wird sich zur Wiederwahl stellen. Der 56-Jährige könnte seinen Posten bis 2031 innehalten.

Gianni Infantino hat seine Kandidatur für eine weitere Amtszeit als FIFA-Präsident verkündet. Beim Kongress des Fußball-Weltverbandes in Vancouver bestätigte der Schweizer, dass er sich bei der Vollversammlung im kommenden Jahr zur Wiederwahl stellen wird. Ein Gegenkandidat ist nicht in Sicht, eine Bestätigung Infantinos gilt als Formsache.

Die südamerikanische (CONMEBOL), die afrikanische (CAF) sowie die asiatische (AFC) Konföderation hatten Infantino bereits vor dessen Ankündigung ihre Unterstützung zugesagt.

Die afrikanischen und asiatischen Verbände verfügen bei der FIFA-Präsidentschaftswahl über insgesamt 100 von 211 Stimmen, dazu kommen zehn weitere Stimmen aus Südamerika. Die Wahl findet beim 77. Kongress im nächsten Jahr statt. Die Europäische Fußball-Union (UEFA) hat sich bislang nicht positioniert.

"Die FIFA ist heute definitiv eine respektierte und vertrauenswürdige Organisation", sagte Infantino am Donnerstag, der Weltverband sitze an den "wichtigsten Tischen": "Wir sind präsent, wir sind da, wir lassen unsere Stimme hören, und wir haben einen echten Einfluss."

Die FIFA sei "in der besten Verfassung aller Zeiten". Kritiker bemängelten zuletzt dagegen unter Infantino eine Abkehr von den Reformen aus dem Jahr 2016.