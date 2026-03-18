Weitere Infos zum DFB-Kader für die kommenden Länderspiele sickern durch. Nathaniel Brown erhält wohl erneut eine Einladung.

Laut "Sky" soll Frankfurt-Spieler Nathaniel Brown im März bei den Spielen gegen die Schweiz und Ghana wieder im Kader der deutschen Nationalelf stehen. Der 22-Jährige war bereits Ende letzten Jahres zweimal nominiert.

Der Linksverteidiger von Eintracht Frankfurt wirbt mit neun Scorerpunkten in 34 Pflichtspielen kräftig für sich. Damit hat er laut "Sky" wohl nicht nur das Interesse einiger internationaler Klubs, sondern auch das von Julian Nagelsmann erweckt. Der Nationaltrainer habe ihn wieder für das DFB-Team nominiert.

Der 22-Jährige war bereits im Oktober bei den Spielen gegen Luxemburg und Nordirland und im November für die Partien gegen Luxemburg und die Slowakei im Kader der A-Nationalmannschaft. Dabei kam er aber bisher nur auf 26 Spielminuten.

Die Eintracht rechne zudem mittlerweile fest mit einem Brown-Abgang im Sommer. Europäische Top-Klubs wie der FC Barcelona, Real Madrid und Manchester United seien an dem Talent interessiert.

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