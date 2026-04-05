Major League Soccer
MLS: Dramatischer Last-Minute-Sieg der Vancouver Whitecaps - Thomas Müller mittendrin
Aktualisiert:von SID
ran Fußball
Inter Miami: David Beckham zeigt neue Milliarden-Arena
Videoclip • 01:03 Min
Thomas Müller und die Vancouver Whitecaps erringen einen späten Sieg. Lionel Messi erzielt das erste Tor für Inter Miami im neuen Stadion.
Thomas Müller hat seinen Vancouver Whitecaps in einer dramatischen Schlussphase mit einem Elfmetertor zum Sieg verholfen - doch im Mittelpunkt des sechsten Spieltags in der Major League Soccer (MLS) stand einmal mehr Lionel Messi.
Der Superstar eröffnete das neue Stadion von Inter Miami beim 2:2 gegen Austin FC gleich einmal mit einem Tor.
Zehn Jahre hatte der Klub nach einer festen Heimat für sein Team gesucht - nun feierte das 26.700 Zuschauer fassende Nu Stadium seine Premiere. Miteigentümer David Beckham sprach nach der festlichen Einweihung begeistert von einem "ganz besonderen Moment. Für uns ist einfach ein Traum wahr geworden."
Da passte es auch gut ins Bild, dass der 38 Jahre alte Messi die frühe Führung der Gäste ausglich und somit für den ersten Inter-Treffer in der schmucken Arena sorgte. Nach dem Argentinier ist bereits eine Tribüne im Nu Stadium, der "Leo Messi Stand", benannt. Luis Suárez rettete spät einen Punkt für Miami.
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Nach Müllers Treffer: Whitecaps drehen Partie
Glücklicher war Müller mit seinen Whitecaps beim 3:2 gegen die Portland Timbers. Als alles schon nach einer Pleite aussah, traf der Weltmeister von 2014 in der Nachspielzeit (90.+1) per Elfmeter zum Ausgleich.
Sebastian Berhalter (90.+5) gelang sogar noch der umjubelte Siegtreffer für die Kanadier, die in der Western Conference nach dem fünften Sieg auf Rang zwei stehen.
Dritter sind punktgleich die San Jose Earthquakes, die ohne Timo Werner 3:0 gegen San Diego FC gewannen.
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