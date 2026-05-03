MLS: Messi verliert zum Jubiläum - Müller verpasst Reus-Duell

ran Fußball FC Bayern: Messi, Suarez, Neymar? Journalist klärt Kompany auf Videoclip • 02:21 Min Link kopieren Teilen

Bittere Pleite beim Jubiläum: Superstar Lionel Messi hat in seinem 100. Spiel für Inter Miami eine fiese Niederlage kassiert. Auch dank eines Messi-Tores führte der Klub aus Florida mit 3:0 gegen Orlando City, verlor sein Spiel in der nordamerikanischen Profiliga MLS dann aber noch mit 3:4.

Nach Messis neuntem Saisontor in der 33. Minute zum 3:0 kassierte Inter einen Hattrick von Martin Ojeda und schließlich in der dritten Minute der Nachspielzeit den späten K.o. durch Tyrese Spicer. Damit bleibt Miami im neuen Stadion nach vier Spielen weiterhin sieglos und liegt nach elf Spielen auf dem dritten Platz der Eastern Conference. Das mit Spannung erwartete Aufeinandertreffen der beiden deutschen Ex-Nationalspieler Thomas Müller und Marco Reus fiel aus. 2014er-Weltmeister Müller verfolgte das 1:1 (0:0) seiner Vancouver Whitecaps bei Los Angeles Galaxy erkältet von der Tribüne aus. Reus spielte nur die erste Halbzeit.

MLS: Reus hängt auf Platz zehn fest Die Whitecaps verpassten durch das Remis, das Mathias Laborda mit seinem späten Ausgleichstreffer (81.) erst sicherte, in der Western Conference näher an Tabellenführer San Jose Earthquakes heranzurücken. Das Team von Timo Werner hatte am Samstag ohne den momentan verletzten Ex-Nationalspieler 1:1 bei Toronto FC gespielt. Die Earthquakes haben drei Punkte mehr als Vancouver auf dem Konto, allerdings auch ein Spiel mehr ausgetragen. Reus hängt mit Ex-Meister LA Galaxy auf Platz zehn und damit gleichauf mit einem Pre-Playoff-Platz fest.

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