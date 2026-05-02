Der FC Barcelona rund um den deutschen Erfolgstrainer Hansi Flick steht unmittelbar vor der Titelverteidigung in La Liga.

Trainer Hansi Flick steht mit dem FC Barcelona ganz dicht vor dem erneuten Titelgewinn in der spanischen La Liga. Der Tabellenführer gewann am Samstag 2:1 (0:0) bei CA Osasuna und liegt vorerst 14 Punkte vor dem Verfolger Real Madrid.

Sollte der Rekordmeister am Sonntag (21.00 Uhr) bei Espanyol Barcelona patzen, hätte Barcelona den Titel sicher.

Für Barcelona trafen Robert Lewandowski (81.) und Ferran Torres (86.). Raul Garcia (88.) verkürzte.