MLS: Thomas Müller mit Vancouver zurück an der Spitze - Startrekord für die Caps

Wieder wie in alten Zeiten: Nach einem Sieg gegen den New York City FC stehen die Vancouver Whitecaps mit Thomas Müller an der Tabellenspitze. Eine Platzierung, die der ehemalige Bayern-Spieler aus 17 Jahren Bundesliga wohl noch gut kennt.

Thomas Müller hat mit den Vancouver Whitecaps die Tabellenführung der Western Conference in der Major League Soccer behauptet.

Der Vorjahresfinalist gewann am Samstag gegen New York City FC 2:0 (1:0). Mathias Laborda (45.) und Brian White (87.) erzielten die Tore für die Kanadier, Müller stand über 90 Minuten auf dem Platz.

Mit sechs Siegen aus den ersten sieben Spielen stehen die Caps zum Saisonstart so gut da wie noch nie in der Geschichte.