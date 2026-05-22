Real Madrid: David Alaba verlässt die Königlichen im Sommer 2026

ran Fußball WM-Kader: Thomas Müller lacht über Spieler-Leaks Videoclip • 01:55 Min Link kopieren Teilen

Die Ära von David Alaba bei Real Madrid endet im Sommer 2026 nach fünf Jahren im Verein. Das gaben die Madrilenen am Freitag bekannt.

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