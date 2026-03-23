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Tottenham Hotspur: Kommt Adi Hütter als "Feuerwehrmann" nach London?
Veröffentlicht:von ran.de
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Beim Premier-League-Krisenklub Tottenham Hotspur könnte es laut "Telegraph" möglicherweise zu einem erneuten Trainerwechsel kommen. Übernimmt Adi Hütter bei den Londonern?
Der immer noch amtierende Europa-League-Sieger Tottenham Hotspur steht nicht einmal ein Jahr nach dem großen Triumph am Abgrund.
Die Londoner taumeln in der Premier League nach der jüngsten 0:3-Heimpleite gegen Nottingham Forest dem Abstieg entgegen. Nur noch ein Punkt trennt die Spurs von der Abstiegszone der englischen Topliga.
Der erst kürzlich eingestellte Interimscoach Igor Tudor konnte auch keine Trendwende herbeiführen, hat in fünf Premier-League-Partien mit Tottenham nur einen Punkt holen können und ist mit dem Klub auch noch in der Champions League gegen Atletico Madrid rausgeflogen.
Tod des Vaters: Schwere Stunden für Tudor - Hütter als Kandidat gehandelt
Neben der sportlichen Krise muss sich Tudor auch mit einem persönlichen Schicksalsschlag befassen. Wie der "Telegraph" berichtet, erfuhr der Kroate unmittelbar nach der Pleite gegen Nottingham vom Tod seines Vaters.
Die sportliche Talfahrt in Kombination mit dem Tod von Tudors Vaters lässt nun Spekulationen aufkommen, ob der ehemalige Profi überhaupt noch mal auf die Bank der Spurs zurückkehrt und das Team nach der Länderspielpause betreut.
Dem Bericht nach evaluieren wohl auch die Spurs-Verantwortlichen die Möglichkeit eines weiteren Trainerwechsels, nachdem Tudor zuletzt ja erst auf Thomas Frank folgte und als Interimscoach bis zum Ende der Saison auf der Bank sitzen sollte.
Hütter angeblich schon in Kontakt mit den Spurs
Als Top-Kandidat für einen möglichen Trainerwechsel gilt dem Bericht nach der Österreicher Adi Hütter. Der ehemalige Coach von Eintracht Frankfurt und Borussia Mönchengladbach war zuletzt bis Oktober 2025 bei der AS Monaco.
Wie Transfermarkt-Experte Rudy Galetti zuletzt berichtete, soll es schon Kontakt zwischen Hütter und den Spurs gegeben haben.
Für Hütter könnte mit einem Engagement in der Premier League ein Traum in Erfüllung gehen. Schon in der Vergangenheit erklärte der 56-Jährige immer wieder Englands Fußball-Oberhaus als sein Wunschziel als Trainer.
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