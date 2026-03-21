FC Liverpool patzt erneut: Brightons Welbeck schockt die Reds

Der FC Liverpool kassiert in der Premier League den nächsten Rückschlag. Ein Ex-Nationalspieler trifft doppelt gegen den Meister.

Nationalspieler Florian Wirtz und der FC Liverpool haben im Kampf um die erneute Qualifikation zur Champions League einen weiteren Rückschlag erlitten. Der englische Fußballmeister enttäuschte am Samstag bei Brighton and Hove Albion und verlor mit 1:2 (1:0), für die Reds war es das dritte Premier-League-Spiel nacheinander ohne Sieg.

Drei Tage nach dem Viertelfinal-Einzug in der Königsklasse gegen Galatasaray Istanbul (4:0) wirkte der LFC müde.

Englands Ex-Nationalspieler Danny Welbeck (14./56.) traf doppelt für die Elf des deutschen Teammanagers Fabian Hürzeler, Milos Kerkez (30.) war nach einem Fehler von Brightons Kapitän Lewis Dunk nur der zwischenzeitliche Ausgleich gelungen. LFC-Torhüter Giorgi Mamardaschwili, der den angeschlagenen Alisson Becker vertrat, verhinderte in der zweiten Halbzeit eine höhere Niederlage.

Liverpool, das in den kommenden Wochen auf Mohamed Salah (Muskelverletzung) verzichten muss, bleibt vorerst auf dem fünften Tabellenplatz.

Die Konkurrenz kann im weiteren Verlauf des Wochenendes aber nachziehen und den Druck auf die Mannschaft von Teammanager Arne Slot erhöhen.

Brighton verkürzte den Rückstand auf den LFC auf sechs Punkte. Pascal Groß, der etwas überraschend wieder für die deutsche Nationalmannschaft für die Länderspiele in der Schweiz und gegen Ghana nominiert wurde, stand bei den Seagulls über die gesamte Spielzeit auf dem Feld.