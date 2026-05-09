Der FC Barcelona kann im Clasico gegen Real Madrid Meister werden. Kurz vor dem Spiel trifft Trainer Hansi Flick allerdings eine niederschmetternde Nachricht.

"Wir teilen deinen Schmerz und stehen dir und deiner Familie in diesem schweren Moment bei", hieß es in einem Statement der Katalanen.

Schwerer Schicksalsschlag für Hansi Flick : Der frühere Bundestrainer trauert um seinen Vater. Wie der FC Barcelona am Sonntag wenige Stunden vor dem Meisterschafts-Matchball im Clasico gegen Erzrivale Real Madrid mitteilte, ist Flicks Vater verstorben.

Spanischen Medienberichten zufolge soll Flick die Nachricht über den Tod seines Vaters am Morgen der Vereinsführung und seiner Mannschaft übermittelt haben. Der deutsche Trainer soll zudem beschlossen haben, beim Spiel am Abend gegen Real auf der Bank zu sitzen.

Wird Barca gegen Real Meister?

Der FC Barcelona kann zu Hause (ab 21 Uhr im Liveticker) vorzeitig die erfolgreiche Titelverteidigung in der spanischen Liga klarmachen. Und das ausgerechnet im Clasico gegen den Erzrivalen Real Madrid.

"Es wäre natürlich schon eine Backpfeife für Real, wenn Barca dort das Spiel für sich entscheiden und dann damit Meister werden würde", sagt "DAZN"-Experte Sami Khedira, der mit den "Königlichen" zwischen 2010 und 2015 sieben Titel holte.

Die Barca-Spieler jubeln im Camp Nou, die Real-Stars müssen zuschauen? "So eine Schmach" wolle sich der Klub "definitiv nicht geben", sagt Khedira: "Denn das würde schon richtig weh tun, wenn sie dort die Barca-Spieler nach dem Spiel feiern sehen."

Dass Barca angesichts von elf Punkten Vorsprung erneut Meister werde, sei "ziemlich sicher. Die Frage ist nur wann und gegen wen", sagt Khedira, der nach der WM 2010 vom VfB Stuttgart in die spanische Hauptstadt gewechselt war: "Deswegen ist das noch mal eine extra Motivation für Real."

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