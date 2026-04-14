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FC Barcelona: Lamine Yamal pulverisiert Rekord von dieser Real-Ikone
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Videoclip • 01:19 Min
Barca-Superstar Lamine Yamal erreicht in der spanischen Liga einen ganz besonderen Meilenstein und verdrängt dabei eine Real-Ikone.
Besondere Bestmarke für Lamine Yamal: Der Superstar des FC Barcelona hat am Samstag sein 100. Spiel in La Liga absolviert – und das im zarten Alter von nur 18 Jahren und 272 Tagen.
Der Barca-Youngster ist damit der jüngste Spieler in der Historie der ersten spanischen Liga, dem das Erreichen dieses magischen Meilensteins gelungen ist.
Bisheriger Rekordhalter war Stürmer-Ikone Raul, der mit 19 Jahren und 284 Tagen sein 100. Spiel für Real Madrid absolviert hatte.
Yamal ist damit beim Jubiläum um mehr als ein Jahr jünger, als es Raul einst war.
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Drei Scorerpunkte für Yamal
Beim 4:1-Sieg der Katalanen gegen Espanyol Barcelona konnte Yamal dabei wieder einmal auf dem Rasen auf sich aufmerksam machen. So erzielte er bei seinem Rekordspiel ein Tor und bereitete zwei weitere vor.
In der neunten und in der 25. Minute legte der Superstar für Ferran Torres auf, in der 87. Minute war er schließlich selbst erfolgreich.
Bei noch sieben ausstehenden Spielen hat die Blaugrana aktuell als Tabellenführer neun Punkte Vorsprung auf Real.
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