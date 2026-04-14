Barca-Superstar Lamine Yamal erreicht in der spanischen Liga einen ganz besonderen Meilenstein und verdrängt dabei eine Real-Ikone.

Besondere Bestmarke für Lamine Yamal: Der Superstar des FC Barcelona hat am Samstag sein 100. Spiel in La Liga absolviert – und das im zarten Alter von nur 18 Jahren und 272 Tagen.

Der Barca-Youngster ist damit der jüngste Spieler in der Historie der ersten spanischen Liga, dem das Erreichen dieses magischen Meilensteins gelungen ist.

Bisheriger Rekordhalter war Stürmer-Ikone Raul, der mit 19 Jahren und 284 Tagen sein 100. Spiel für Real Madrid absolviert hatte.

Yamal ist damit beim Jubiläum um mehr als ein Jahr jünger, als es Raul einst war.