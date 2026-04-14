Fußball
Real Madrid: Toni Kroos wohl vor Rückkehr - was planen die Königlichen?
Aktualisiert:von SID
ran Fußball Bundesliga
Erste Bundesliga-Trainerin spaltet Fans: "Meine Fußball-Welt ist erschüttert"
Videoclip • 02:32 Min
Toni Kroos steht offenbar vor einer Rückkehr zu Real Madrid. Laut einem Bericht der spanischen Zeitung "AS" soll der Weltmeister von 2014 ab dem Sommer eng in die sportliche Struktur des spanischen Rekordmeisters eingebunden werden. Wie die genaue Rolle des 36-Jährigen aussehen soll, sei hingegen noch nicht ganz klar.
Kroos hatte nach zehn Jahren bei den Königlichen 2024 seine Karriere beendet. In dieser Zeit gewann er mit Real fünfmal die Champions League und viermal die Meisterschaft. Doch seit zwei Jahren erfüllt Real die hohen Erwartungen nicht mehr.
In dieser Saison trennte man sich früh von Trainer Xabi Alonso, dennoch droht eine Spielzeit ohne Titel. Im Pokal ist Madrid bereits ausgeschieden, in der Meisterschaft beträgt der Rückstand auf Titelverteidiger FC Barcelona sieben Spieltage vor Saisonende neun Punkte.
Im Viertelfinale der Champions League steht am Mittwoch das Rückspiel bei Bayern München an, das Hinspiel verlor Real 1:2.
Fußball-Livestreams:
- Bald verfügbar
Heute, 17:55 Uhr • Fussball
WM-Qualifikation der Frauen: Österreich - Deutschland im Livestream
140 MinBald verfügbar
Heute, 17:55 Uhr • Fussball
WM-Qualifikation der Frauen: Österreich - Deutschland im Livestream
140 Min
- Bald verfügbar
Mittwoch, 15.04. 23:00 • Fussball
Champions League-Highlights im Stream
60 MinBald verfügbar
Mittwoch, 15.04. 23:00 • Fussball
Champions League-Highlights im Stream
60 Min
- Bald verfügbar
Samstag, 18.04. 18:00 • Fussball
Sportschau im Livestream
117 MinBald verfügbar
Samstag, 18.04. 18:00 • Fussball
Sportschau im Livestream
117 Min
Real Madrid: Große Aufgabe in München
"München oder der Abgrund", titelte AS nach dem enttäuschenden Auftritt gegen den FC Girona (1:1) am Freitagabend. "Konzentrieren wir uns auf Mittwoch, denn wir müssen alles geben", sagte Trainer Alvaro Arbeloa im Anschluss und wollte den neuerlichen Rückschlag schnellstmöglich abhaken. "Mittwoch ist unser Spiel. Das ist uns klar. Wir müssen all unsere Energie hineinstecken. Wir müssen mit vollem Selbstvertrauen nach Deutschland fahren."
Toni Kroos wird noch nicht dabei sein, doch schon im Sommer könnte er zurückkehren.
Mehr Fußball
RTL oder DAZN?
Europa League: Celta Vigo vs. SC Freiburg live im Free-TV und Stream - Wer zeigt das Rückspiel?
Bundesliga
Kommentar: Eberls Leistung wird nicht genug gewürdigt
Bundesliga
Nach Riera-Ansage: Eintracht-Star denkt wohl an Abschied
Champions League
Bayern gegen Real: Horrende Ticketpreise auf dem Zweitmarkt
MLS: Müller mit Vancouver zurück an der Spitze
La Liga
Yamal pulverisiert Rekord von Real-Legende