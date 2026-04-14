Real Madrid: Toni Kroos wohl vor Rückkehr - was planen die Königlichen?

Toni Kroos steht offenbar vor einer Rückkehr zu Real Madrid. Laut einem Bericht der spanischen Zeitung "AS" soll der Weltmeister von 2014 ab dem Sommer eng in die sportliche Struktur des spanischen Rekordmeisters eingebunden werden. Wie die genaue Rolle des 36-Jährigen aussehen soll, sei hingegen noch nicht ganz klar.

Kroos hatte nach zehn Jahren bei den Königlichen 2024 seine Karriere beendet. In dieser Zeit gewann er mit Real fünfmal die Champions League und viermal die Meisterschaft. Doch seit zwei Jahren erfüllt Real die hohen Erwartungen nicht mehr.

In dieser Saison trennte man sich früh von Trainer Xabi Alonso, dennoch droht eine Spielzeit ohne Titel. Im Pokal ist Madrid bereits ausgeschieden, in der Meisterschaft beträgt der Rückstand auf Titelverteidiger FC Barcelona sieben Spieltage vor Saisonende neun Punkte.

Im Viertelfinale der Champions League steht am Mittwoch das Rückspiel bei Bayern München an, das Hinspiel verlor Real 1:2.