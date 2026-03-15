March 15, 2026, Barcelona, Barcelona, Spain: Marc-Andre ter Stegen, FC Barcelona, Barca player, cast his vote during the election day for the presidency of FC Barcelona at Spotify Camp Nou on March 15, 2026, in Barcelona, Spain. Election Day For The Presidency Of FC Barcelona PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxONLY - ZUMAa181 20260315_zaa_a181_010 Copyright: xJavierxBorregox

Bei der Präsidentschaftswahl des FC Barcelona kam es am Sonntag zu einer kuriosen Szene rund um Marc-Andre ter Stegen.

Am Sonntag stand beim FC Barcelona die Präsidentschaftswahl auf dem Programm - allerdings ohne den deutschen Torhüter Marc-Andre ter Stegen.

Wie zahlreiche Clips in den sozialen Medien zeigen, konnte der derzeit verletzte ter Stegen nicht an der Wahl des neuen Barca-Präsidenten teilnehmen.

Ter Stegen durfte nicht abstimmen, weil sein Name schlichtweg nicht im Wählerverzeichnis zu finden war. Kurios: Einige Ex-Barca-Ikonen wie Xavi machten hingegen ihr Kreuzchen für ihnen Wunsch-Präsidenten. Zur Wahl als Barca-Präsident standen der aktuelle Amtsinhaber Joan Laporta und Herausforderer Victor Font.